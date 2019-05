Mariño se pierde lo que resta de temporada: "Tengo la clavícula rota"

Cuando el minuto 62 el árbitro anuló a Aridai un gol para el Mallorca, el sportinguismo respiró. Pero la calma duró unos segundos. El árbitro determinó que había sido falta previa de Budimir a Mariño. El meta rojiblanco, dolorido, tardó en ponerse de pie, y enseguida se retiró a consecuencia de un golpe que le hará perderse el final de temporada. "Tengo la clavícula rota", reconoció al final del partido. Aunque está pendiente de que se le hagan más pruebas, Mariño, entre lágrimas, lamentó que la lesión le vaya a dejar sin jugar: "Me sabe muy mal acabar así, sin poder ayudar al equipo por una acción de mala fortuna, es un día difícil".

Un partido más, pese a la derrota final, Mariño volvió a ser determinante con sus paradas para frenar los goles del rival en los momentos de mayor apuro para el Sporting. "He saltado muy alto, la caída fue muy fuerte y sobre el hombro", explicó el meta gallego. "No poder estar ahí para ayudar al equipo en este final de temporada me duele", añadió.

Mariño era el único jugador de Segunda que había disputado hasta la fecha todos los minutos de la competición. Ahora está pendiente de hacer más pruebas para conocer el alcance de la fractura de la clavícula. Pero todo indica a que no volverá a jugar ya más este año con la camiseta del Sporting. "Hemos perdido cuando quedaba poco", comentó sobre el encuentro de ayer en Mallorca el meta del Sporting.

La distancia sobre el play-off se sitúa ahora en seis puntos, y con el equipo dando una sensaciones que no invitan al optimismo. "La derrota de hoy (por ayer) nos deja en un mal lugar, con pocos partidos y a bastante distancia, pero el Sporting nunca se rinde, vamos a pelearlo hasta el final", destacó el meta del Sporting.

La lesión de Mariño provocó el debut en Liga de Dani Martín, que ya había defendido la portería del Sporting en la Copa del Rey. En su primer minuto sobre el terreno de juego tuvo que realizar una gran intervención. "La paro, pero se da la circunstancia de que saqué mal, fue un error que antes había provocado yo", admitió el meta gijonés. "Sales del banquillo, estás frío, y te tienes que activar rápido al 100%, le he pegado mal al balón y tengo que mejorar en eso", reflexionó. Con respecto a las posibilidades que tiene el equipo todavía de entrar en puestos de play-off, Dani Martín resaltó que "tenemos que seguir luchando, vamos a dar la cara hasta el final".