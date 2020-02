Murilo acaricia su primera titularidad

Murilo puede tener en Santander la oportunidad de estrenarse como titular en el Sporting. Djukic dedicó el ensayo de ayer a recuperar el esquema 4-2-3-1 con el brasileño como extremo en la banda derecha, donde asegura sentirse más cómodo pese a ser zurdo. La entrada del brasileño provocaría un movimiento en cadena. Carmona pasaría a la banda izquierda mientras que Manu volvería a ejercer de mediapunta, por detrás de un único delantero.

Djukic se plantea cambiar de sistema para lograr su primera victoria a domicilio en su etapa en el Sporting en la visita a El Sardinero, donde el Racing solo ha sido capaz de lograr dos victorias esta temporada. Lo consiguió ante el Mirandés con una amplia goleada (4-0) en la jornada sexta, en el que fue el único triunfo de Iván Ania, y el segundo y último fue el 23 de noviembre, con Cristóbal Parralo en el banquillo, ante el Extremadura (3-0), en la que a la postre también sería la única vez que ganó. José Luis Oltra le sucedió la pasada semana, guiando al equipo a su tercera victoria, en Almería.

El Sporting viaja a Santander con la urgencia de sumar para distanciarse del descenso y con alguna duda en determinadas demarcaciones. El entrenador rojiblanco no dejó claro durante el ensayo si Bogdan mantendrá su sitio después del penalti cometido ante el Mirandés, o será Molinero quien vuelva al costado diestro de la zaga. Otra de las dudas para estar en la delantera, donde Álvaro Vázquez, Djurdjevic y Pablo Pérez se disputan un sitio. El que no parece que vaya a repetir de delantero es Aitor García.

Cristian, vendado

Cristian Salvador fue la novedad en el entrenamiento de ayer en Mareo después de trabajar al margen tras la contusión sufrida durante el choque ante el Mirandés. El centrocampista rojiblanco inició el ensayo con un voluminoso vendaje del que acabó desprendiéndose para completar el trabajo sin él. No tuvo problemas para acabar la jornada al mismo ritmo que sus compañeros, por lo que su participación en El Sardinero no parece correr peligro. El que no tomó parte en todo el partidillo fue Hernán Santana. Trabajó junto al preparador físico y acabó como espectador.