“Si marco, no lo celebraré; estoy agradecido al Sporting”

Adelanta en conversación con LA NUEVA ESPAÑA que “no celebraré ningún gol si marco” y que a final de la pasada temporada supo que era un adiós definitivo. “Me fui sabiendo que no iba a volver. La nueva dirección deportiva habló conmigo para decirme que no había capacidad económica para que siguiera”, explica el brasileño.

“Guardo un cariño especial al Sporting y a Gijón. Aunque no conseguimos el objetivo mínimo de meternos en el play-off de ascenso, me hicieron sentirme siempre muy querido”, subraya Murilo, feliz por ver el gran inicio que está protagonizando el conjunto rojiblanco, tercero, a sólo un punto de su Mallorca. “No me sorprende. El Sporting tiene jugadores de mucha calidad, merecen estar ahí. Vamos a ver el mejor partido de la jornada, sin duda”, enfatiza sobre el choque en Son Moix un jugador que no olvida cómo en El Sardinero la Mareona coreó por primera vez su nombre. “Lo triste fue que la pandemia nos impidiera disfrutar de más momentos juntos en El Molinón”, añade.

Murilo, que destaca el buen momento de Manu García, Mariño y “de toda la defensa” dice que en el Mallorca les preocupa especialmente “el Sporting como equipo. Consiguen resultados muy justos, de 1-0 o 0-1, pero lo importante son los tres puntos. Nosotros estamos también en un buen momento, con dos goles recibidos y once jornadas sin perder. Me he perdido los últimos partidos por una pequeña lesión, pero espero poder participar”. El brasileño, que llegó a Gijón en el pasado mercado invernal siendo el último refuerzo de Miguel Torrecilla como director deportivo del Sporting, aterrizó en Mallorca este verano como cedido por el Sporting de Braga con opción de compra a final de temporada. Hubo varias propuestas sobre la mesa.

“Gracias a que en el Sporting tuve minutos e hice goles me llegaron propuestas de varios clubes, algunos de Brasil, otros de España y también de equipos de Europa. En Braga querían que me quedase allí, pero yo deseaba continuar en España. El Mallorca hizo una oferta importante y tanto el esfuerzo del club como una conversación con el entrenador me hizo decidirme. Aquí también he sido muy bien recibido”, confiesa sobre su etapa como bermellón. Mañana saltará a Son Moix con el deseo de los tres puntos, pero lanza una apuesta para final de temporada. “Firmo ahora que subamos tanto el Mallorca como el Sporting. Me haría feliz tanto por todos mis excompañeros, como por la afición que tanto me demostró durante mi etapa en Gijón. Se lo merecen”, concluye Murilo.