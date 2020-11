David Gallego, habla sobre cómo ve el partido ante el Sabadell y la situación del Sporting y su condición de favorito.

Crecimiento. “El margen de crecimiento nadie lo sabe. A razón de lo que vemos incidimos más o menos en todos los aspectos”

Idea. “Lo que el equipo propone, cree y trabaja diariamente, va sucediendo cada vez más en los partidos, y eso es lo que nos tiene que reforzar”.

Imagen en Mallorca. “No debemos quedarnos con que minimizamos a un rival muy potente. No sirve de nada si luego no le damos continuidad. Tenemos que sentirnos con esa posibilidad de que podemos ganar a cualquiera”.

Afición. “Es una pena por las sensaciones que estamos transmitiendo no tener a nuestra gente, jugaríamos con uno más. No voy a parar la ilusión de la gente. Lo que hay que intentar es intentar competir lo mejor posible, y semana a semana”.

Palabras del entrenador del Mallorca. “Soy muy respetuoso con las palabras de cada uno. Tuve la suerte de estar en ese campo, disfruté mucho viendo al Sporting en ese partido”.

Bloque corto. “No hay ningún equipo que con once jugadores consiga su objetivo. No somos once, le estamos dando a un once ahora, pero queda muchísimo. Con once no vamos a conseguir ningún objetivo”.

El Sporting, de tapado para el ascenso. “Lo de ir de tapado me da igual que la gente lo piense. Nos centramos en que estamos en la jornada trece solo”.

Situación de Neftali. “Ha sido un jugador más siempre, está a disposición del cuerpo técnico. A Neftali, le pido como a todos, que sus cualidades estén al servicio del equipo”.

Doble pivote Gragera-Javi Fuego y Pedro Díaz de mediapunta. “Hemos valorado que para estos partidos nos venía bien. Así seguiremos todo el año, complementar características de jugadores dependiendo de nuestro estado y el rival que tengamos enfrente”.

Ritmo. “Esperamos que de aquí a final de temporada el equipo sea muy competitivo. No estoy pendiente de Las Palmas para el domingo, solo para el Sabadell”.

Sobre el Sabadell. “Es un rival que le costó adaptarse a la categoría, en las ultimas jornadas ha dado un paso adelante. El Sabadell no espera que te equivoques, va a por ti, genera mucho juego. En iniciación es de los mejores de la Liga, genera muchas ocasiones, y hay que tenerlo muy en cuenta”.

Rivales superiores. “He visto fases en las que los rivales han sido superiores, y otras hemos sido nosotros. Pero hemos competido ante todos. Estoy contento con nuestro rendimiento, no me voy a comparar con nadie, lo que tenemos que hacer es seguir ilusionados”.

Exceso de confianza. “No analizamos el rival según la posición en la que esté en la tabla. Es un rival muy a tener en cuenta. Hemos competido cada semana independientemente del equipo que tenemos delante”.