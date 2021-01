Berto Cayarga: “Ya se veía que el Sporting iba a estar arriba”

“A principio de temporada hubo gente que pensó que el Sporting iba a pasar apuros”, señaló Berto Cayarga, “pero yo sabía que podía estar arriba. Tiene jugadores muy importantes y con experiencia, como Djuka, Babin, Javi Fuego y Borja López, junto a chavales que conozco bien, con calidad, como Manu, Pedro y Nacho. Con algunos coincidí desde pequeño y ya se veía que iban a llegar”.

Lo que no tiene tan claro Cayarga es si los canteranos tendrían tanto protagonismo sin los problemas económicos del Sporting: “Con más presupuesto, seguro que habría llegado más gente de fuera. Pero los de casa tienen tanta calidad, que alguno seguro que sería titular igual”. Prefiere no dar vueltas sobre la decisión que tomó en 2018: “No tengo nada de lo que arrepentirme. Igual en el club pensaban que no estaba preparado para dar el salto al primer equipo y no acepté la oferta que me hicieron para seguir en el filial. No sé lo que hubiera ocurrido, pero estoy muy contento aquí”.

Berto Cayarga se conforma con su papel en el Cartagena: “No soy titular, pero he participado en 17 partidos. Hay mucha competencia arriba, con jugadores como Rubén Castro y Álex Gallar, así que a mi me toca aprovechar los minutos que me den”. Espera seguir contando para el nuevo entrenador, Luis Carrión, el tercero del equipo murciano esta temporada: “Empezamos bien, con buenos resultados, pero sabíamos que iba a ser difícil. Esperemos que con el nuevo míster podamos remontar”.

El Cartagena es uno de los equipos que más se está reforzando, en claro contraste con el Sporting. “En nuestro club se está haciendo un esfuerzo grande para mantener la categoría. Supongo que en el Sporting llegará un delantero, pero hasta ahora con una plantilla corta le ha ido bastante bien”. Cayarga ya jugó con el Racing la pasada temporada en El Molinón, pero mañana echará de menos al público: “Esperamos que pueda volver pronto porque presta mucho ese ambiente”.