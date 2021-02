Uno de los capitanes del Sporting, Diego Mariño, remarcó hoy en rueda de prensa la importancia de seguir imbatidos en El Molinón y de lograr mantener la portería a cero para poder así aspirar a objetivos ambiciosos.

Objetivo. El objetivo real es pensar solo en el corto plazo: en el Albacete, cumplir el plan que trabajemos durante toda la semana y conseguir los tres puntos. Mirar más allá de ahí, sería equivocarnos totalmente.

Clave de la buena temporada. Sobre todo, el trabajo diario. Hemos hecho un gran grupo, que está unido y está siempre a una. Además tenemos siempre un plan de partido, tenemos las ideas muy claras juguemos en el campo que juguemos, siempre plantamos cara, sea el rival que sea. Somos un equipo muy rocoso, difícil de ganar. En defensa hacemos las cosas muy bien, y en ataque tenemos jugadores determinantes. Ser ese bloque fiable y serio hace que las individualidades ofensivas salgan y nos llevemos más puntos.

Imbatibilidad en casa. Es una pena no poder estar disfrutándolo con nuestra gente, que sería muchísimo más fácil. Llevo años aquí y conozco cómo es la gente y El Molinón. No me quiero imaginar, con el buen momento que llevamos, lo que sería El Molinón. Sería una olla a presión. Es una pena que no puedan disfrutar de este año. Continuar con esta dinámica es algo básico, importantísimo. Lograr los objetivos pasa por ser fuertes en casa. Si lo conseguimos, también sacaremos puntos fuera de casa, porque peleamos todos los partidos.

Albacete. Es un bloque muy sólido, con las ideas muy claras. Va a ser un partido de pocas ocasiones, muy disputado, de mucha lucha. Se vacían en cada partido, están bien ordenados, no dejan espacios entre líneas. Tenemos que encontrar esos huecos y forzar esos fallos. Separarlos para encontrar espacios donde los de arriba puedan hacer daño.

Tras la victoria en Las Gaunas, ¿cómo se afrontan los partidos fuera? De la misma manera que todo el año: preparando bien el partido toda la semana, teniendo claro lo que tenemos que hacer y plasmarlo en el campo. Hemos estado un tiempo sin ganar, pero no tenemos eso en la cabeza, solo salir a llevar a cabo nuestro plan, sin salirnos del guion, ver hasta donde somos capaces de llegar el sábado

Tres partidos sin encajar. Tiene muchísima importancia. Es otra de las cosas en las que creemos. Sabemos que si somos fuertes en defensa y encajamos poco, arriba tenemos gente determinante, que puede romper los partidos en cualquier momento. Es lo que nos hace seguir vivos y sumando puntos. Todo el equipo se vacía en labores defensivas, desde los delanteros, cuando nos toca defender nadie se ahorra un esfuerzo. Cuando todos nos involucramos, somos muy fiables y un bloque duro. Los objetivos pasan también por eso: los equipos más sólidos atrás son los que acaban en zonas altas, peleando por objetivos sencillos. Tenemos que seguir incidiendo en ello.

Ascenso directo. No quiero ni pensarlo. Viendo los equipos que tenemos por delante, con las plantillas y jugadores que tienen, es muy difícil compararnos con ellos. Nosotros tenemos que ir por nuestro camino, peleando cada partido como si fuese el último, que es lo que nos hace estar ahí. Al 100% podemos pelear contra cualquiera, pero al 95% cualquiera nos puede tocar la cara. Es muy difícil luchar contra ellos, pero estamos cerca, en una buena línea, vamos a seguir peleando y ¿por qué no? Pero no nos tiene que volver locos ni el ascenso directo ni nada. En lo único que tenemos que pensar es en seguir nuestro camino y luchar nuestros partidos.

50 puntos. Conseguirlos es nuestro primer objetivo a corto plazo. Cuanto antes lo logremos, más tiempo tendremos para ver hasta dónde podemos llegar y qué podemos conseguir.

¿Cómo se encuentra físicamente? Muy bien. Me costó los primeros días, porque venía de un largo periodo en casa sin hacer prácticamente nada. Costó volver a activar el cuerpo, pero me encuentro cada día mejor.

Buenos números. Me encuentro muy bien, en un momento muy muy bueno. Es fruto del trabajo que venimos haciendo todos los años atrás. Semana a semana trabajamos muy bien y se nota que llegamos bien a los partidos. El equipo tiene las ideas más claras que otros años en defensa. La gente sabe más qué hacer en cada momento.

Brote de covid. Estamos en una pandemia mundial, muchísima gente se ha contagiado y nosotros no estamos exentos de ello, está en el día a día. Nosotros por desgracia la hemos cogido. Se especuló demasiado. Escuchar lo que se tuvo que escuchar y todo lo que se difamó da un poco de rabia.

Ascenso. No quiero ni imaginármelo, pero ojalá pueda ser este el año. No hay cosa que más desee por todo: el club, la afición, la ciudad y por mí. Ojalá sea pronto porque todos tenemos muchas ganas de volver a Primera División. Es muy difícil por los equipazos que están metidos en la pelea. No sé si será este año, pero ojalá sea pronto.

Lo más complicado de la baja. El día a día: no poder entrenar ni estar con el equipo, ver los partidos por televisión. Se pasa peor que en el campo. Me encanta mi deporte, mi profesión, y tener que estar encerrado en casa y no poder entrenar con mis compañeros ni jugar, fue lo peor.

¿Le preocupó cómo se iba a encontrar a la vuelta? No. En casa hacíamos cosas, mañana y tarde, dentro de las limitaciones que hay. Nos mantuvimos en forma.

Christian Joel. Lo vi muy bien. Tuvo buenas actuaciones, ayudó mucho al equipo y se lo merece, porque es un currante y entrena muy bien. Es muy joven, tiene que seguir mejorando. Está en el momento de equivocarse y aprender, pero tiene una predisposición espectacular, entrena siempre muy bien, y va a tener más oportunidades para sumar minutos y experiencia, ya sea en el B o con nosotros. En esa edad, todos lo que necesitamos es jugar.

Consejos. Tiene algo muy bueno y que es muy difícil: sigue entrenando, sin preocuparse por entrenar o no, para seguir mejorando cada día. Ese es el camino a seguir, para cuando le llegue la oportunidad poder aprovecharla.