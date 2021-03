Tebas no descarta una sanción al Sporting por el brote de covid-19

Para la Liga de Fútbol Profesional, el brote de covid-19 que afectó a la plantilla del Sporting no es un asunto archivado. Así lo aseguró ayer el presidente de la Liga, Javier Tebas, durante una rueda de prensa virtual. A preguntas de LA NUEVA ESPAÑA, Tebas aseguró que no estaba en el día a día del caso, pero añadió textualmente: “Veremos si hay sanción o no hay sanción, que puede ocurrir”. También relacionado con el control económico de la Liga, el presidente de la patronal habló de los problemas del club gijonés con el límite salarial y recomendó el traspaso de algún jugador para solucionarlo.

Tebas habló ayer sobre el brote de covid-19 en el Sporting por primera vez desde el 2 de enero, cuando la Delegación de Gobierno de Asturias había solicitado a la Policía que investigara el asunto. Entonces, fuentes próximas al presidente de la Liga consultadas por LA NUEVA ESPAÑA descargaron de responsabilidad a los dirigentes del club gijonés: “El Sporting no ha generado nada. Al parecer los jugadores fueron a locales donde había más gente y se pudieron contagiar”.

Ésta ha sido la línea de actuación de la Liga en asuntos relacionados con el covid-19. El más importante, el que impidió al Fuenlabrada disputar el último partido de Liga de la pasada temporada frente al Deportivo, se saldó sin castigo para el club madrileño. “El Fuenlabrada viajó porque en los PCR que se hizo a toda la expedición, los jugadores no habían dado positivo y estaban en perfecto estado para poder jugar”, señaló entonces Javier Tebas, que fue acusado desde La Coruña de partidismo por la presencia de su hijo en el Fuenlabrada, como secretario del consejo de administración.

El Sporting no es el primer club al que la Liga abre expediente por asuntos relacionados con el covid-19. En noviembre fue investigado el Granada por un posible incumplimiento del protocolo covid. Entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre se detectaron diez casos de contagios en la plantilla granadina. “En este caso”, según un portavoz de la patronal, “y, a diferencia de otros, además del número de casos, el equipo viajó hasta Chipre sin la presencia del inspector de la Liga” para disputar un partido de la Liga Europa. Como en el caso del Sporting, la Liga Profesional no ha hecho pública ninguna sanción, que puede ir desde una multa al descenso de categoría. Sobre los problemas del Sporting para cumplir con el límite salarial establecido por la Liga, Tebas aclaró que “el que esté excedido no tiene por qué significar la venta obligatoria de jugadores. Eso es una estrategia del club. Personalmente creo que si tienes la propiedad de un jugador y te compensa las pérdidas que tienes, debes hacerlo, no ir alargando la situación”.

“Tal como está el mercado”, añadió Tebas, “las ofertas que se tengan, sobre todo en Segunda, quizá sean las que más se acercan al mercado porque no serán de importes elevados. Por eso yo siempre recomendaría al club que vendiese, pero no está en una situación súper obligatoria de venta. Lo que pasa es que si no vende le afectará a la masa salarial del año que viene. Eso es importante para la estrategia de los clubes, y ellos lo saben”.

El Sporting descartó en septiembre traspasar de jugadores para acogerse al crédito ofrecido por la Liga a los clubes que lo necesitasen. Gracias al acuerdo con JB Capital, un proveedor independiente de servicios financieros, el club gijonés consiguió una inyección de cinco millones de euros. Tebas señaló ayer que “no va a haber problemas de tesorería en el 99 por ciento de los clubes porque de aquí a final de temporada se pagará a los jugadores, impuestos, a los bancos... Porque el informe que se ha hecho con Price y los cálculos de tesorería llegan hasta septiembre”.