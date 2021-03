Uros Djurdjevic recibió esta mañana el premio como mejor jugador del mes de febrero, otorgado por una conocida marca nacional de cervezas en base a los votos de los aficionados. Tras recoger el galardón, el ariete aseguró que no irá convocado para los encuentros de la selección montenegrina en junio para estar disponible para jugar el play-off con el Sporting.

Premio. Significa mucho para mí, me da más confianza. Tanto el equipo como yo estamos jugando bien y espero poder seguir así.

Selección de Montenegro. Hace diez años estuve con la selección de Montenegro sub-17 y sub-21. Luego jugué con la selección serbia hasta sub-21. En la absoluta estuve convocado un partido, pero me quedé en el banquillo. Después de eso, nadie me volvió a llamar para jugar con la selección. Por eso, cuando me llamó la selección de Montenegro, elegí jugar con ellos. No hablé con nadie de Serbia.

Internacional absoluto. Tengo 27 años y quería jugar en la selección. Es un reto, para mí. Pero también tengo que pensar en el Sporting, y ahora me voy a perder dos partidos muy importantes.

Play-off. Me voy a perder ahora dos partidos importantes, pero ya lo hablé con el míster y el cuerpo técnico. Pero en junio no me voy a perder ningún partido con el Sporting, si jugamos el play-off. No voy a ir con la selección, porque son dos partidos amistosos.

Bajas por compromisos internacionales. Tenemos muchos jugadores que pueden jugar sustituyéndonos a Manu y a mí: Pablo Pérez, Campu, Cumic, Gaspar.

Aspiraciones. La Segunda División es muy igualada, pero demostramos que podemos competir contra cualquier equipo. El otro día ganamos 2-0 al líder. Los equipos de arriba: Almería, Mallorca, Espanyol, Leganés, demostraron que son muy buenos equipos, pero podemos competir contra todos.

Campuzano. Me viene bien jugar con él. Es muy bueno y puede jugar como media punta, como punta o como extremo. Me encuentro muy bien con él.

Cifra de goles. Nunca me marco una cifra de goles, voy partido a partido, como el equipo. Espero marcar muchos más goles y ganar muchos más partidos hasta el final.

Importancia de Gallego. Tengo una muy buena relación con el míster y todo el cuerpo técnico. Hablamos mucho, me ayuda mucho, por eso tengo esa confianza que no tenía antes. Me enseña muchos vídeos y voy mejorando cada día. Pero es un mérito de todo el equipo.

Sabadell. En segunda no hay ningún partido fácil. El Sabadell tiene un buen equipo, pero tenemos un plan de partido, vamos a estar listos y vamos a ganar.