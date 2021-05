El análisis del Sporting-Lugo (1-0): Los rojiblancos aumentan su margen de error, que ya es de dos partidos

Una piña en torno a un móvil. Esa es la imagen que dejaron ayer los jugadores suplentes del Sporting antes de comenzar el encuentro en El Molinón frente al Lugo. Las miradas, a casi medio millar de kilómetros, en Madrid, donde se jugaban los últimos minutos del Rayo Vallecano-Leganés, con un empate a uno en el electrónico. Un resultado que beneficiaba sobremanera a los sportinguistas, que sabían que, de acabar así el partido en la capital, seguirían una jornada más en play-off, hicieran lo que hicieran frente al conjunto lucense. Con el balón al palo que estrelló el Leganés en los últimos minutos, manos a la cabeza. Y con el pitido final, suspiros de alivio y algún gesto de celebración. Los mismos que se multiplicaron cuando terminó el partido en Gijón. El Sporting hizo sus deberes, ganando, y se benefició del pinchazo del Rayo, que se aleja a tres puntos del play-off. Además, el Sporting tiene ganado el goal-average a los madrileños, con lo que la distancia entre ellos ya es de dos partidos, por lo que, aún perdiendo en Montilivi, los rojiblancos se aseguran terminar también la próxima jornada en play-off. De hecho, en los cuatro partidos que restan, a los de David Gallego les valdría con ganar dos encuentros y empatar otro. Eso contando con que el Rayo lo gane todo. Porque el Sporting volvió ayer a ser el Sporting, logrando la tercera portería a cero consecutiva y viendo puerta 450 minutos después para seguir una jornada más en play-off. Y ya van 38.

Gaspar marca y acaba con la camiseta hecha jirones

El protagonista del encuentro de ayer fue el rojiblanco Gaspar Campos, que logró el gol de la victoria para el Sporting con un gran remate con su pierna derecha, sentenciado una buena contra. Los locales supieron salir desde atrás en un rápido contraataque en la que intervinieron Bogdan, Aitor, Djuka, Manu García, dejando pasar el balón, y el propio Gaspar, que culminó la jugada. Así, anota su tercer gol este curso, colocándose como el segundo máximo goleador esta temporada, empatado con Pedro. Además, el canterano protagonizó otra imagen curiosa, cuando tuvo que cambiar su camiseta después de que Campabadal se la rompiera de un tirón tras un regate. Por otro lado, Nacho Méndez, que saltó al campo sustituyendo precisamente a Gaspar, alcanzó su partido 100 como rojiblanco, frente al equipo ante el que debutó.

Djuka, frustrado: gritos, amarilla por protestar y hasta se santigua

Uros Djurdjevic volvió ayer a presentar una imagen que parecía ya olvidada: la de la frustración porque no le salgan las cosas bien. El delantero montenegrino se mostró especialmente nervioso durante todo el encuentro, protestando cada acción al colegiado –algunas de ellas con razón–. De hecho, en el minuto 70 llegó a ver la tarjeta amarilla por una de esas protestas. Djuka, muy inquieto al ver que no disponía de ocasiones de gol, terminó por desquiciarse al filo del descanso, soltando un grito al no llegar a rematar un centro. Incluso llegó a santiguarse como muestra de su desesperación. El montenegrino, que suma cinco encuentros sin ver portería, quería ayer dedicar un tanto a su hijo Tadej, que la pasada semana cumplió un año. Los nervios se apoderaron de toda la plantilla con el paso de los minutos. También de Gallego, que se mostró especialmente alterado al final.

Minuto de silencio por el exrojiblanco Abelardo González

Antes de comenzar el encuentro de ayer se guardó un minuto de silencio en recuerdo del exjugador sportinguista Abelardo González. El guardameta, natural de Sotrondio, falleció la semana pasada a los 76 años de edad. El cancerbero jugó 23 encuentros con el Sporting entre los años 1974 y 1976. Anteriormente, Abelardo jugó siete temporadas en el Valencia, donde llegó a ganar una Liga, una Copa y un trofeo Zamora, con Alfredo Di Stéfano en el banquillo. En sus inicios como futbolista, jugó con el Unión Popular de Langreo.

Los gijoneses siguen sin perder de lunes e irán a Montilivi sin sancionados

Los lunes, tan odiados por el común de los mortales, son los días favoritos del Sporting, que aún no conoce la derrota cuando juega el primer día de la semana. Los rojiblancos suman tres victorias y tres empates en los partidos que disputa cerrando la jornada. Una racha que ahora espera poder alargar la próxima semana, el lunes, cuando visitará Montilivi para enfrentarse al Girona. También en la penúltima jornada liguera, frente al Fuenlabrada, jugarán de lunes. Además, David Gallego podrá viajar a Girona sin ningún jugador sancionado y recuperando a Pedro Díaz. Un dato especialmente reseñable si se tiene en cuenta que uno de los jugadores apercibidos era Borja López, con Marc Valiente lesionado. Quedan las dudas de Aitor García y Gaspar Campos, que se retiraron con molestias, y Guille Rosas, tocado toda la semana.