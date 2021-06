Habla Christian Rivera, uno de los jugadores pretendidos por el club este verano: “Estaría encantado de volver al Sporting”

El del joven gijonés es uno de los nombres marcados en rojo en la agenda de Javi Rico para este verano. Tras la marcha de Javi Fuego y la salida más que segura de Cristian Salvador rumbo al Huesca, reforzar el mediocentro es una de las prioridades del director deportivo rojiblanco, que ha puesto el ojo en el canterano sportinguista. Rivera tiene claro que a su edad lo que necesita son minutos de juego, y que en Las Palmas no los está encontrando. “Quiero jugar, coger minutos y ritmo, con eso ya soy feliz”, explicó ayer el joven futbolista gijonés, que apuntilló que “si es en el Sporting, mejor”.

Un deseo que, no obstante, actualmente está aún lejos de cumplirse. Desde el entorno del jugador se asume que el club canario pondrá muchas pegas para dejarle salir. La relación del futbolista con la entidad no es la mejor, con varios roces en el pasado, lo que dificultaría este entendimiento. El último de estos encontronazos se produjo esta misma campaña cuando el jugador se negó a rebajarse el sueldo y aceptar el ERTE planteado por el club. Finalmente, llegaron a un acuerdo que dio la razón a Rivera.

Por ello, la opción de que Las Palmas acepte rescindir el año de contrato que le resta al jugador abonándole el total de la ficha y dejándole libre para que pueda recalar en Gijón parece muy complicada. Una fórmula que podría ganar más enteros es la de la cesión: que Rivera juegue la próxima temporada en Gijón, con Sporting y Las Palmas repartiéndose la ficha, y que el año próximo, ya libre, pueda fichar por el club gijonés. Una fórmula que el conjunto canario ya realizó en otras ocasiones, como en la salida de De La Bella al Cartagena o de Mantovani al Andorra.

Lo que es evidente es que Las Palmas no cuenta con el jugador a nivel deportivo. “Si no juega, es por un tema de despachos, no porque no dé la talla futbolísticamente”, se explica desde su entorno más cercano. De hecho, la temporada que ahora termina apenas disputó siete encuentros (seis de Liga y uno de Copa), pese a que Pepe Mel destacó más de una vez sus cualidades futbolísticas.

Unas características futbolísticas que hacen que ahora el Sporting se fije en él. En Gijón, donde Rivera está de vacaciones estos días, se asume que si en algún lugar puede reconducirse la carrera del jugador es en el lugar de donde salió. Una salida de Mareo que, además, fue turbulenta. El futbolista, juvenil, se negó a jugar para fichar por el Atlético de Madrid y acabó recalando en las filas del Oviedo. Un incidente que ahora parece olvidado.

Paulino, entre los objetivos

Además, el Sporting se habría fijado en Paulino de la Fuente para reforzar el extremo. El jugador cántabro disputó esta campaña 32 encuentros con el Logroñés en Segunda y Copa del Rey, anotando un gol y repartiendo dos asistencias. El futbolista, de 23 años, pasó por la cantera del Alavés y el Atlético de Madrid y estaría libre. Al Sporting se suman otros pretendientes de Segunda como el Zaragoza o Las Palmas y de Primera, como Mallorca y Espanyol.