Los otros titulares que deja Javi Rico: De Gallego a Álvaro Vázquez

La rueda de prensa de Javi Rico ayer en la sala de prensa de El Molinón dejó muchos titulares sobre la continuidad de algunos jugadores y la salida de otros. Así, confirmó que Marc Valiente tiene contrato, que Pelayo Suárez y César continuarán y que Neftali está cerca de salir.

Los cedidos. “Álvaro Vázquez y Neftali tuvieron un proceso de cesión no todo lo bueno que querríamos para ellos y para nosotros. Con Neftali tenemos un principio de acuerdo para que no siga, en principio no habrá problema para ello. A Álvaro Vázquez le transmití que lo mejor es que se busque otro destino porque aquí no cuenta”.

David Gallego. “No nos ha llegado interés de ningún equipo en David Gallego. Nosotros estamos encantados con su trabajo esta temporada. Hay buena sintonía entre club y entrenador, en todos los sentidos. La vuelta a los entrenamientos es el cinco de julio y veremos cómo transcurre todo”

Saúl García y Cumic. “Saúl ha dado un rendimiento más que notable en los muchos partidos que ha disputado este curso, es un excelente profesional y su vuelta va a depender de lo que quiera el Alavés y el jugador, tendremos tiempo para valorarlo. Cumic ha dejado más chispazos que rendimiento en el tiempo que estuvo aquí”.

Cristian Salvador. “Cristian Salvador ha jugado los minutos que ha considerado el míster, no había ninguna orden para que no jugase porque se iba a ir al Huesca al acabar el curso. De hecho, le quiero agradecer su comportamiento ejemplar todo el año, es un profesional como la copa de un pino”.

Marc Valiente y Pelayo Suárez. “Marc Valiente tiene contrato en vigor, así que no tenemos nada que negociar con él, porque ya tiene contrato. La renovación de Pelayo Suárez con ficha del primer equipo está prácticamente cerrada. César García va a seguir en el filial, como todos los jugadores con los que hablé personalmente”.