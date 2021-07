La reválida de Marc Valiente tras su renovación en el Sporting

Ayer se hizo oficial lo que días antes se había acordado entre las dos partes: la ampliación del contrato de Marc Valiente. El central catalán tenía una cláusula en su contrato para seguir ligado otro año más al Sporting. Ayer fue el día en que concluía el plazo. El jugador, no obstante, ya había empezado la pretemporada y todo estaba encaminado. “Renovar con el Sporting era mi prioridad, tanto por lo deportivo como porque mi familia es feliz en Gijón”, explicó Marc Valiente. “Redactar un contrato no es tan fácil como se piensa, al final hemos llegado a un acuerdo y estoy muy contento”, apuntó el central catalán.

Marc Valiente afrontará su tercer curso con el Sporting. Lo hará con el reto de intentar meter al Sporting en la pelea por el ascenso y quitarse la espina del curso pasado, en el que no tuvo mucha continuidad. “Mi temporada fue de altibajos y nos quedamos sin alcanzar el objetivo por muy poco. Quiero volver a intentarlo, tenemos una base ya puesta para conseguirlo”, señaló el futbolista.

Los problemas físicos en forma de lesión le han impedido tener toda la continuidad que hubiera querido estos dos cursos. “El futbolista no debe pensar en si se va a lesionar o no, he estado años sin lesiones y otros que sí, como el pasado. Yo quiero ayudar al equipo, aportar dentro y fuera del campo, y si es dentro, pues mucho mejor”, reconoció Marc Valiente.

La temporada pasada una fascitis plantar hizo que no debutase hasta casi el ecuador de la competición. Aun así, el central acabó disputando 18 partidos. Ahora ya echa la vista al frente. “Repetir cuerpo técnico es muy importante. Sabemos lo que quieren, lo que buscan, esa unión es muy positiva y debemos explotarlo”, explicó Valiente.

Un día después de que Manu García haya salido cedido al Alavés, el central rojiblanco transmite su deseo e ilusión en volver a intentar pelear por ascender, aunque sin marcarlo como objetivo. “Nuestras aspiraciones las va a marcar el día a día. Si te marcas un objetivo en Segunda División, en unas semanas puedes mirar atrás y preguntarte cómo dijiste eso”, explicó antes de añadir que “Manu García fue un jugador importante, le deseo lo mejor, va a dar mucho en Primera y lo bueno es que sigue siendo propiedad del Sporting y pienso que en el día de la mañana el sportinguismo lo podrá volver a disfrutar”.

La confirmación de la ampliación de contrato de Marc Valiente se une a la de Pelayo Suárez, que seguirá ligado hasta 2023. El central catalán termina su vinculación a final de temporada, el 30 de junio de 2022, en la misma fecha que Borja López y Babin. Javi Rico tendrá por delante este curso el trabajo de determinar con qué jugadores de la zaga quiere abordar la negociación para renovar sus contratos, en una demarcación que el presente, al menos, lo tiene bien atado.