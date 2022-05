Fernando Losada, a un paso de concretar su salida del Sporting

Fernando Losada está a un paso de cerrar su segunda etapa como consejero del Sporting. El gijonés valora su salida del club a final de temporada y así se lo trasladó a Javier Fernández y Ramón de Santiago hace unos días. El principal argumento, el de poder atender un nuevo escenario laboral que, de concretarse, le impediría continuar ejerciendo las labores derivadas de su cargo en la entidad. Tampoco parece ayudar el desgaste de una pésima temporada que tiene al Sporting a dos puntos del descenso a Primera RFEF a falta de tres jornadas para la conclusión del campeonato.

No se da por hecho, pero se admite que es muy posible. Fuentes del club rojiblanco señalan que hay un 75% de posibilidades de que la salida de Fernando Losada del Sporting se consume en unas semanas. En todo caso, desde el Sporting se insiste en que no se ha tomado aún una decisión firme y que todo lo que tenga que ver con cambios en la estructura de la entidad se acometerá al final de la temporada para no distraer la atención del objetivo: salvar la categoría. Por el momento, todas las miradas y esfuerzos se quieren centra en lo estrictamente deportivo.

La probable salida de Fernando Losada tampoco obligaría a cubrir su baja de inmediato. El mínimo legal que establecen los estatutos del Sporting es de tres consejeros, algo que se seguiría cumpliendo igualmente con las figuras de Javier Fernández, Javier Martínez y Ramón de Santiago. El problema que sí podría generarse es cómo el club articularía la figura del consejero independiente a la que obliga la nueva Ley del Deporte. Hasta el momento, este rol estaba siendo desempeñando por el propio Losada, al cumplir la condición de ser accionista del club, a título personal, ajeno al paquete del máximo accionista, Javier Fernández. El resto del consejo formó parte de las últimas juntas de accionistas representando a algunas de las sociedades de Fernández.

La posible salida de Fernando Losada, desvelada por “Killer Asturias” y confirmada por LA NUEVA ESPAÑA, constata una realidad. El gijonés ha ido perdiendo peso presencial en el club durante los últimos meses. Losada ejercía como portavoz de la entidad, aunque la última rueda de prensa de envergadura que protagonizó tuvo lugar en abril de 2021 para explicar los motivos por los que se mantenía suspendida la actividad en Mareo de los equipos inferiores del club con motivo de la pandemia, y que meses atrás había provocado un brote en la primera plantilla que estuvo rodeado de una gran polémica. Losada volvería a ejercer de portavoz en mayo de ese año en la presentación del escape room de El Molinón. Desde entonces ha mantenido un perfil bajo.

Fernando Losada ha estado vinculado al consejo de Javier Fernández en dos etapas distintas desde que el propietario del Sporting tomó las riendas de la entidad de forma directa cuando entró a formar parte del consejo de administración a finales de 2012. En julio de 2013 se convirtió en asesor externo del club rojiblanco, puesto al que renunció en febrero de 2015 junto a Iñaki Eraña, que ejercía como asesor deportivo. Regresaría a la entidad a finales de mayo de 2016 como consejero. Lo hizo en sustitución de Manuel Vega-Arango, ya expresidente en aquel momento. Desde entonces ha formado parte del consejo de administración rojiblanco. Seis años después está cerca de dejar la entidad.

Fernando Losada (Gijón, 1971) estudió en el colegio de la Inmaculada, de los Padres Jesuitas, de Gijón. Hizo la carrera de Derecho con don Fermín, en la universidad de Cimadevilla, y en la Universidad de Oviedo. Realizó masters en Marketing y en Dirección de Empresas. Mientras estudiaba la carrera de Derecho, con 24 años, fue concejal del Ayuntamiento de Gijón, de 1995 a 1999, por el Partido Popular ya que formó parte de la lista que encabezó Mercedes Fernández, “Cherines”.