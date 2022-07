Sergio Sánchez deja el Sporting. El que fuera entrenador del Sporting B hasta la última campaña no seguirá vinculado a la entidad. Así lo ha anunciado el propio club. “El Real Sporting ha decidido dar por finalizada la etapa de Sergio Sánchez al frente del banquillo de su equipo filial. El Club agradece al técnico su trabajo durante las últimas temporadas en las diferentes labores que ha desempeñado en la entidad”.

Sergio Sánchez, que fue portero del primer equipo del Sporting, finalizó su contrato el pasado 30 de junio. En la cantera entrenó en diferentes categorías hasta su salto al Sporting B, tras la destitución de Samuel Baños.

Isma Piñera, también fuera

La de Sergio Sánchez no es la única baja en el Sporting. El club también ha anunciado que no continuará Isma Piñera, hasta ahora integrado en la secretaría técnica del club. El gijonés, que estuvo ocho temporadas en la plantilla del primer equipo rojiblanco, tuvo una carrera marcada por las lesiones. En los últimos años ocupó distintos cargos en el club, entre ellos el de entrenador de filial en la 2018-2019. Con el Sporting B no obtuvo buenos resultados. Tras conseguir 9 puntos de 48 posibles fue destituido.