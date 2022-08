Así está el futuro Villalba: su apuesta por el Málaga

El Málaga toma ventaja para hacerse con los servicios de Fran Villalba. El mediapunta prefiere jugar en el club andaluz, que ha presentado una oferta al Sporting, en la que se encontraría un pago por la cesión. También el Eibar se ha dirigido al club rojiblanco para mostrarle una propuesta en la que también asumiría la ficha completa del futbolista, así como el abono de una cantidad por el año de préstamo. El jugador, no obstante, a día de hoy, se decanta por la propuesta del Málaga, club que ha mostrado un interés serio por el jugador, al igual que el Levante, interseses que fueron avanzados por LA NUEVA ESPAÑA.

El club valenciano, por su parte, se mantiene a la espera, estudiando si se decide por cumplir las pretensiones del Sporting, que exige un pago de algo más de 400.000 euros por el futbolista, así como una opción de compra obligatoria en caso de ascenso, algo a lo que se ha negado por el momento el club valenciano.

El que sí está dispuesto a afrontar el pago de una cuantía, aunque no alcanzar esas cifras, es el Málaga, que espera aumentar su presupuesto y tope salarial por el traspaso de Ricardo Horta, cifra que no está clara por las diferentes versiones del club andaluz, Benfica y Braga. Los próximos días serán claves para el futuro de Villalba, jugador que lleva más de tres semanas trabajando al margen de sus compañeros, y que no cuenta para Abelardo, como reconoció el técnico. "Me reúno con él y me transmite que su deseo es no seguir en el Sporting, para mí desde ese momento no cuenta, quiero jugadores implicados", indicó El Pitu.