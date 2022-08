Villalba se entrena en Málaga tras sus molestias en el pie izquierdo

Fran Villalba ya está recuperado de las molestias en el pie izquierdo que le impidieron ejercitarse con normalidad durante el último mes en Mareo. Al menos, el valenciano se sumó ayer a la sesión de trabajo del Málaga junto al resto de sus nuevos compañeros, escenificando que se encuentra disponible. El pasado 15 de julio, Villalba abandonó el entrenamiento con el Sporting por unos problemas en su pie izquierdo. A partir de ahí, todo se enquistó. Una semana después, el club informó de que el jugador se quedaba fuera también de la concentración que iba a realizar en Alicante porque continuaba "con molestias por sobrecarga en el pie izquierdo". No volvió a verse a Villalba con el resto de la plantilla sobre el verde de Mareo. Abelardo desveló hace unos días, en la previa del estreno liguero, que el jugador había comunicado que no quería jugar en el Sporting esta temporada. Un motivo por el que no contaba con él. Lo cierto es que el club también estaba abierto a buscarle una salida desde el inicio del verano, al igual que en el caso de Manu García, en busca de ingresos para acometer refuerzos.

Ahora, Villalba está a disposición de Pablo Guede para el siguiente encuentro, en el que el conjunto andaluz recibirá el próximo lunes en La Rosaleda a la Unión Deportiva Las Palmas. El Sporting ha recibido por su cesión al Málaga una cantidad cercana a los 200.000 euros, mientras que el acuerdo incluye una opción de compra obligatoria en el caso de que los boquerones logren el ascenso a Primera División.