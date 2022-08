Zarfino apunta a la titularidad y Christian Rivera y Aitor reaparecen

Repetir la segunda parte vista en Anduva. La frase ha sido pronunciada en varias ocasiones durante los últimos días en Mareo como una de las claves para superar esta tarde al Andorra (El Molinón, 17.30 horas). Zarfino apunta a ser la novedad en el once en lugar de Pedro Díaz, al que relevó al descanso ante el Mirandés, coincidiendo su aparición con una mejoría del equipo. Los que están de vuelta son Aitor García y Christian Rivera. Ambos están recuperados y han entrado en la convocatoria para recibir al cuadro andorrano. Vienen a ocupar el sitio de Jony, baja por lesión, y de Gaspar, cedido al Burgos. El posible once podría ser el formado por Mariño; Guille Rosas, Insua, Izquierdoz, José Ángel; Otero, Zarfino, Gragera, Queipo; Cristo y Djuka. La convocatoria la completan Cuéllar, Diego Sánchez, Pol Valentín, Jordi Pola, Christian Rivera, Pedro, Nacho Méndez, Jordan, Aitor y Campuzano. El Andorra, por su parte, podría repetir el once que ganó al Oviedo en el Tartiere en la primera jornada.