El ejemplo de Abelardo tras caer ante el Racing: “Si hubiésemos jugado como ante el Burgos hubiésemos ganado”

Abelardo asumió la derrota ante el Racing de Santander, la primera esta temporada, como algo que llegó “más por demérito nuestro” que por superioridad del rival. El entrenador del Sporting se mostró crítico con la intensidad mostrada por los suyos, reconoció que no estuvieron “fluidos en ataque desde el inicio” y también quiso recordar algunas de las muy claras ocasiones que perdonaron los rojiblancos y acabaron siendo otra de las causas de la derrota.

Derrota. “Hemos jugado muy mal. Aun así, hemos tenido opciones de meternos en el partido, pero no hemos estado bien. Y si no estamos intensos, nos puede ganar cualquier equipo. Cualquier fallo te penaliza”.

Árbitro. “No voy a echar la culpa al árbitro o a las interrupciones. No entramos bien en el partido. No estábamos fluidos en ataque. El Racing puso una alineación más contundente en defensa. Apenas sus laterales se incorporaban al ataque, sabiendo nuestras llegadas. Su planteamiento fue inteligente”.

Ocasiones. “Si metemos la ocasión de Djuka al principio de la segunda parte, a nivel mental el equipo cambia y pega un giro. Lo emocional es importante. Hemos llevado la iniciativa, el campo tampoco nos ha ayudado, un campo seco, pero no lo pongo como excusa”.

La defensa. “Ha sido un partido puntual. Arriesgamos al final. Sabía que podía pasar eso. Teníamos que arriesgar. El equipo en ese aspecto no me preocupa. La defensa muestra solidez”.

Ansiedad. “Hemos estado muy precipitados. Decisiones malas. Nos hemos equivocado. Nos precipitamos en llegar muy rápido al área. Había situaciones de generar más ventaja por banda, que por dentro. No generamos situaciones de buscar amplitud por banda o la espalda de los laterales. No lo hemos leído. No hemos estado acertados. La primera ocasión de ellos nos meten gol. Si metemos la de José (Gragera) al final de la primera parte o la primera de la segunda parte de Djuka, hubiera cambiado el partido”.

Intensidad. “Si hubiésemos jugado como contra el Burgos, hubiésemos ganado. Si hubiéramos tenido esa intensidad tras pérdida, hubiésemos ganado. Hubo otras circunstancias, pero no perdimos por asumir tener el balón”.

Jordan y Milo. “Como todo el equipo, no hemos estado bien. Tampoco el entrenador. No era fácil para ellos al salir en esas circunstancias. Intentamos romper la dinámica. Hemos intentado cosas, pero el día era de nones”.

Gragera. “Fue un cambio táctico”.

Toque de atención. “He dicho en todas las ruedas de prensa: esto es Segunda. Es muy difícil ganar cada partido. La categoría es muy difícil. Hemos estado muy endebles. El Racing nos puede ganar, pero nos ha ganado muy fácil. Ha sido más por demérito nuestro. A lo mejor no he sabido mentalizar a mis jugadores”.

Cote. “Tiene molestias en el gemelo. Vamos a ver qué pasa durante la semana”.