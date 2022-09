Irarragorri: "Es un parón no esperado, pero hay plantel"

Orlegi no pone paños calientes al mal momento deportivo del Sporting tras dos derrotas consecutivas, la última en Zaragoza. Hay confianza, pero también autocrítica en el análisis que hace el directivo que más alto figura en el escalafón del equipo gijonés. "Es un parón que no era esperado". La frase es de Alejandro Irarragorri, presidente y propietario del club rojiblanco, que admite en México que las dos derrotas consecutivas del Sporting no eran los resultados deseados tras el buen inicio de temporada de los gijoneses.

El empresario azteca, no obstante, confía en la reacción del equipo del Pitu Abelardo en los próximos partidos. "Hay plantel para salir adelante", subraya durante su encuentro con LA NUEVA ESPAÑA en Territorio Santos Modelo, las instalaciones de Santos en Torreón. "Las lesiones no nos han ayudado", lamenta Alejandro Irarragorri, haciendo referencia a que el extremo Jony todavía no ha podido jugar y a la baja de José Ángel, lateral izquierdo, cuando mejor estaba el equipo rojiblanco. En cualquier caso, el máximo responsable del conjunto rojiblanco, ambicioso, subraya que la temporada es larga para aspirar a objetivos ambiciosos. "Vamos a ello", concluye el presidente del Sporting.