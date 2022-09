Yaiza reordena el vestuario del Sporting Femenino

Es una de las nuevas capitanas del renovado Sporting Femenino. Con la mayoría de edad casi recién cumplida, Yaiza Cernuda Feito (Piedras Blancas, 26-3-2004) es la tercera jugadora más veterana del equipo. "Es que llevo ya seis años en Mareo, detalla esta prometedora defensa rojiblanca, que combina el fútbol con la preparación de oposiciones para la Guardia Civil. "Soy joven, pero me toca hacer el papel de quien está cerca de las más pequeñas para que tiren para arriba, como hicieron en su día conmigo", apunta sin ocultar que las metas, en lo colectivo, sólo pasan esta campaña por un objetivo: "Hubo muchos cambios en el equipo, pero hay que hacer todo lo posible para ascender".

El giro ha sido profundo en poco tiempo. El Sporting Femenino descendió el pasado verano desde la Liga Reto (Segunda División) a la Segunda Nacional (dos escalones por debajo de la categoría de la que venían). A ello hay que unir la salida de varias de sus jugadores importantes, como los casos de Noelia Fernández (al Córdoba) y Oli (al Real Madrid), entre otras. "Sigo manteniendo contacto con todas, y especialmente con ellas dos. Tengo mucho trato. Oli es un poco espejo para muchas", comenta Yaiza. Ella, consolidada ya como tercera capitana de la plantilla –comparte la capitanía con Natalia (primera), Nuria Cueto (segunda) y Lezcano (cuarta)–, también sueña con llegar a lo más alto de la mano del Sporting. "Ojalá pueda llegar a jugar algún día en la máxima categoría del fútbol femenino. Creo que es un poco la ambición que tenemos todas", afirma.

Antes queda mucho por trabajar en un Sporting que se ha convertido en su casa desde que esta castrillonense llegara a Mareo para jugar en categoría infantil. "Empecé a jugar con 8 años en el Femiastur y de ahí ya vine para aquí", comenta a minutos de iniciarse uno de los entrenamientos en las instalaciones rojiblancas. "Cuando vine al Sporting pasé por el Regional y también por la Liga Reto, donde llevaba tres temporadas antes del descenso", amplía. Su progresión en el club tiene un curioso paralelismo: Rafa Bernal, actual entrenador del primer equipo femenino, también fue subiendo escalones en cada uno de los conjuntos de la base casi al mismo tiempo que Yaiza.

"Nos conocemos muy bien. Él sabe lo que puede sacar de mí y yo lo que necesita. Eso creo que nos ayuda a todos a mejorar", comenta Yaiza sobre el hecho de haber crecido junto al actual técnico. El inicio de temporada para todos no ha podido ser mejor. Han hecho pleno de victorias en las tres primeras jornadas, la última con un contundente 7-0 ante el Tropezón. "No estábamos acostumbradas a volver a vivir este tipo de resultados. Creo que hay plantilla para lograr el objetivo que nos hemos marcado. Ojo, la pasada campaña también lo había para la permanencia, pero los resultados, por lo que fuera, no nos acompañaron", lamenta.

El Sporting Femenino visita mañana al Dépor B, un rival incómodo que ha conseguido dos victorias y un empate y pondrá las cosas difíciles al conjunto gijonés. "Como me dice mi hermana (Aroa, seis años mayor que ella), hay que luchar siempre", asume Yaiza, que cuenta en casa con otros dos socios de lujo. Juan José y Mónica, sus padres, son también los que muchas veces le llevan desde casa, en Piedras Blancas, a entrenarse a Mareo. "Ellos me han permitido llegar aquí", agradece. "Aunque ahora me he sacado el carné de conducir y ya no tengo que tirar tanto de chófer", continúa, medio en broma, Yaiza, destinada a poner orden en el fútbol, con su recién estrenado brazalete, y en su otra vocación profesional, la de pertenecer a los cuerpos de seguridad del Estado.