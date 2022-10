España mantiene las once sedes de la candidatura ibérica del 2030 y la candidatura de El Molinón no se verá afectada por la incorporación de Ucrania

La incorporación de Ucrania a la candidatura ibérica para ser sede de la Copa del Mundo 2030 no afectará a España, que mantiene sus once sedes, tal y como ha informado este mediodía la propia Federación Española de Fútbol. Portugal, por su parte, mantiene sus tres sedes. Que se mantengan las 11 sedes previstas antes de la llegada de Ucrania no afectará a las opciones de la candidatura "Asturias 2030" que ha lanzado el Grupo Orlegi. El proyecto de El Molinón luchará para meterse entre las 11 finalistas entre las 15 ciudades y estadios candidatos: Santiago Bernabéu, Estadio Metropolitano, Camp Nou, Nuevo Mestalla, Balaídos, Estadio de la Cartuja, San Mamés, RCDE Stadium, Anoeta, Riazor, Gran Canaria, Nuevo Condomina, La Rosaleda, La Romareda y El Molinón. Las opciones de la candidatura ibérica se ven además aumentadas tras la suma de Ucrania, que será sede "simbólica". Es decir: solo albergará los partidos de la primera fase de uno de los grupos. La llegada del país invadido por Rusia ha sido recibida de forma muy positiva y añade más opciones a la coalición entre España y Portugal para albergar la Copa del Mundo 2030. "Es un movimiento ganador". La FIFA tomará la decisión el primer cuatrimestre de 2024. De momento, el gran proyecto de Orlegi Sports, presentado el pasado jueves a la Federación Española de Fútbol y al Consejo Superior de Deportes, está muy bien situado. Si el Mundial se va para España, Gijón tiene bastantes opciones de colarse entre las once ciudades sede.

Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol y Fernando Gomes, máximo dirigente de la Federación Portuguesa de Fútbol, lanzaron expusieron este mediodía desde Nyon (Suiza), sede de la UEFA, las líneas maestras de su candidatura. Del mismo modo anunciaron que Ucrania se une a España y Portugal para organizar el Mundial de Fútbol de 2030"La candidatura refuerza los vínculos con Europa generando esperanza y dotando de herramientas de reconstrucción al pueblo ucraniano, que ha expresado su orgullo y gratitud por participar en este proyecto", subrayó Luis Rubiales. Ucrania organizó la Eurocopa de 2012 junto a Polonia, demostrando un alto nivel organizativo, algo que repitió en la final de la Champions de 2018 celebrada en el Olímpico de Kiev. La candidatura de España, Portugal y Ucrania cuenta con el visto bueno tanto del Gobierno como de la Jefatura del Estado; y cumplirá con todos los plazos previstos de entrega de acuerdo al cuaderno de encargos de la FIFA.