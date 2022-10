Nueve vueltas a Mendizorroza

La mirada a Vitoria ha sido casi una constante en el Sporting durante los últimos meses. La vuelta de Abelardo al conjunto rojiblanco inició una cadena de movimientos que han terminado por situar en Gijón hasta a nueve profesionales con pasado en el Alavés, rival este sábado de los rojiblancos en Mendizorroza (18.30 horas). Desde jugadores como Jony, hasta el grueso de varios de los cargos importantes de la estructura técnica, además del Pitu: Tomás Hervás (segundo entrenador); Borja de Matías (asistente) José Antonio Morga (preparador físico); Juan Pablo (entrenador de porteros); Fredi (ojeador); Óscar Garro (director de fútbol base) e Iñaki Tejada (responsable de metodología). La visita al conjunto babazorro estará marcada por los reencuentros.

Si la visita del Sporting a Mendizorroza está llena de atractivos en cuanto al cruce de dos de los clubes importantes de la categoría, los vínculos de varios protagonistas rojiblancos con el Alavés añaden interés al partido de este sábado. Todo se acentuó cuando el Pitu fue el entrenador elegido por el cuadro vitoriano para huir del descenso en la temporada 2017-18. Fue el inicio de una brillante primera etapa en el banquillo. El Pitu logró una victoria en casa del Girona y consiguió encadenar una racha de 6 triunfos en 8 partidos que terminó siendo un impulso clave para la peramencia.

El Alavés llegó a cerrar la temporada con un colchón de 18 puntos sobre los puestos de castigo y el proyecto de intentar dar un paso adelante para la temporada venidera. A la campaña siguiente, Jony se sumó a la plantilla para protagonizar la que posiblemente haya sido su mejor versión en Primera División. El equipo terminó undécimo y coqueteó con los puestos europeos, algo impensable. El cangués se convirtió en un jugador cotizado entre varios clubes importantes de la máxima categoría fichó ese verano por el Lazio, el mismo equipos desde el que ha regresado ahora a Gijón. Por el camino, Abelardo se había llevado a Vitoria a gente de su confianza como Tomás Hervás o Iñaki Tejada. En el verano de 2019, el Pitu decidió poner fin a su etapa en Mendizorroza al rechazar la oferta de renovación.

No se acabó ahí. Abelardo regresó al Alavés con la temporada en marcha casi dos años después. En enero de 2021 volvió con el mismo cometido que anteriormente: sacar al club del agobio del descenso. Esta vez no salió tan bien como en la otra ocasión. Tres meses después fue destituido. Se llevó el aprendizaje y a varios de los que ahora están junto a él en Mareo. Son los casos de Borja de Matías, o José Antonio Morga. Trabajando de la mano de la dirección deportiva se reencontró en Vitoria con el exrojiblanco Fredi, ahora ejerciendo labores de ojeador para el Sporting. Cabe recordar que en el conjunto babazorro continúa otro exjugador del Sporting, Urbano, adjunto a la dirección deportiva vitoriana, en manos de Sergio Fernández -no confundir con el que también militó en el cuadro gijonés-.

El club tuvo en cuenta el modelo de trabajo del Alavés para reestructurarse este verano. Así llegaron profesionales como Óscar Garro, mientras que Iñaki Tejada fue "repatriado" tras media vida vinculado al Sporting. Diferente es el caso de Juan Pablo, quien llegó como nuevo entrenador de porteros sin haber pasado por el cuerpo técnico alavesista previamente. En su caso lo hizo como portero de los vascos durante su etapa como jugador. Una etapa en la que conoció a Abelardo, quien fue su compañero en el Alavés durante la temporada 2002-03. Porque Abelardo, aunque queda ya lejos, también fue futbolista de los vitorianos. Allí colgó las botas y de allí aspira llevarse los tres puntos el sábado para refrendar la buena imgen ofrecida el lunes ante el Eibar.