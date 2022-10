Rivera siempre se recupera: el medio del Sporting es el tercer jugador de la Liga que más balones roba desde su "resurrección"

"Nunca lo deis por muerto. Parece que no está, que no juega, que no hace nada, pero siempre está". Así resume un ejecutivo del fútbol español, con pasado en Mareo, la figura de Christian Rivera. Repasar el historial de su carrera, equipo por equipo, lleva a la confusión. Parece el carnet de un veterano. Pero el medio gijonés tiene apenas un año más que Pedro (24). La gran apuesta de Javi Rico en el Sporting siempre comienza de la misma forma: parece fuera, apunta a estar descartado, le cuesta entrar. Pero cuando juega, convence a sus técnicos.

Así ha sido con los tres que ha tenido en Mareo: David Gallego, Pep Martí, quien lo consideró indiscutible, y ahora Abelardo, que le ha dado una oportunidad tras unos meses donde el medio llegó por momentos a estar más fuera que dentro. Hubo un momento, en verano, donde Christian Rivera intuyó que sería, al menos, el cuarto centrocampista para el Pitu. "Vio que tenía por delante a Pedro y Gragera seguro y que acababan de fichar a Zarfino y pensó que no tendría un rol protagonista". Abelardo tenía algunas dudas. Rivera también recelaba sobre su papel en el club. Una mañana ambos hablaron en Mareo y los agentes de Rivera comenzaron a buscarle una salida a contrarreloj. En la fase final del mercado se dieron algunas situaciones, sobre todo de clubes nacionales, de Segunda, que no se cristalizaron. Y siguió. Comenzó de suplente. Lesionado. Al margen. Con Abelardo apretando. "Lo de Rivera depende de él. Un día tiene una molestia en el pie, otro día problemas en la espalda, ahora parece que en el gemelo… Depende de él. Cuando él esté bien lo podré utilizar y decidir si entra en las convocatorias, si es titular…", comentó no hace mucho el Pitu. La plaga de bajas le dio la oportunidad. Contra el Villarreal B se exhibió. Desde entonces (tres partidos, dos victorias y una dura goleada) nadie lo ha descabalgado. En dos de esos encuentros ha jugado los noventa minutos, convertido en un fijo para Abelardo. Rivera, de hecho, es un ladrón; un recuperador nato, sin ser un jugador especialmente agresivo. Lo confirman sus datos: es el jugador que más recuperaciones ha hecho en estos tres partidos (27), el tercero de la Liga en este corto ciclo, el tercero en duelos aéreos ganados (7) y suma una asistencia. Y es el primero en pases realizados (131, 82% éxito). "A veces hay que hacer de psicólogo", sentencia Abelardo. Y es que Rivera siempre vuelve.