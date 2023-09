Nacho Méndez: "El incidente no representa a la afición del Oviedo; son gente con serios problemas de adaptación social"

Nacho Méndez, centrocampista del Sporting de Gijón, se mostró, en una extensa rueda de prensa, crítico con los autores de la pedrada al vehículo que transportaba al club rojiblanco al Carlos Tartiere: "Son gente con serios problemas de adaptación social". El medio separó el comportamiento de estas personas con el del resto de seguidores azules o rojiblancos en un derbi que tuvo de forma general muy buen ambiente: "No representan a ninguna afición; ni a la del Oviedo, ni a otras". El jugador, que está siendo clave para Miguel Ángel Ramírez, abordó otros temas de la actualidad

Sus declaraciones:

Sabor de boca del derbi: “Fue una semana de mucha carga emocional, diferente. Nos hubiese gustado ganar. Hicimos cosas para llevarnos los tres puntos. No pasó mucho en el partido, pero lo tuvimos controlado. Queda un sabor agridulce. La parte negativa no darle la victoria a la difícil. Merecimos los tres pintos pero ahora a hacerlo bueno".

Incidente previa: "Fue algo inesperado. Igual te esperas que cuando llegas al estadio… pero fue un susto. Sobre todo para Gio (Zarfino) y Juan (Otero) que estaban en el lado que cayó la piedra. No representa a la afición del Oviedo, ni a ninguna otra. Son gente con serios problemas de adaptación social. Están fuera de lo que demostraron las aficiones. No representa a ninguna afición. Tiene que quedar en una anécdota. No se puede volver a repetir y que no nos haga retroceder para que la gente pueda estar tranquila"

Roque Mesa: Es muy positiva su llegada. Nos va a aportar muchísimo. Dentro y fuera: con la experiencia. Para nosotros es un regalo. Al equipo le va a aportar muchísimo. Habrá tiempo para todos. Se está adaptando muy bien. Nos ayudará más pronto que tarde".

¿Cómo está?: "Venía de un momento muy complicado, con un proceso diferente por el que no había pasado. Estoy en buen momento, disfrutando muchísimo de lo que me viene, de competir, de estar cerca de mis compañeros y de la confianza del mister. Todo está siendo positivo. Lo que me preocupa es alargarlo en el tiempo este buen momento y ayudar al equipo todo lo que pueda. (SUKO)

Margen de mejora del equipo: "El equipo ha mejorado del último año atrás. Estamos mucho más presentes en en juego. Y tenemos un equipo joven que ha madurado. Estamos compitiendo mejor. Y controlando los momentos del partido. En Oviedo eso lo hicimos bien. Las áreas marcan los resultados. Tenemos que ser más eficaces arriba. Y generar más ocasiones.

¿Qué ha cambiado? "El contexto. La confianza del entrenador. Era algo que no había tenido en el tiempo atrás. Pasar un proceso como el que ha pasado ayuda a madurar y a conocerte mejorar. Eso me ha ayudado a dar paso adelante. Eso me ha ayudado a ser más fuerte y consciente. 5 partidos de 42 no dicen nada. El reto es ser regular. Tampoco había sumado excesivos minutos de seguido. Solo el día del Avilés jugué los noventa minutos. Lo que me dice es que el trabajo de estos meses ha sido muy bueno. Nos ha permitido estar antes de lo que esperábamos y mejor. He hecho mucho trabajo psicológico. La lesión fu el día del Tenerife... Fue hace un año dentro de quince días. El que tiene un accidente no va a dejar de coger el coche: pues un poco lo mismo. Ahora tengo el reto de darle continuidad"

Dudas en el entorno: "Las dudas eran más externas que en el grupo. Estamos unidos y contentos con la conexión que tenemos. Nos tenemos que abstraer de darle normalidad a la dinámicas. Cuando vengan mal dadas unirnos. La clave es estar estable. Veo al equipo bien. La afición ha estado espectacular. El Tenerife viene en un buen momento. Pero también el Mirandés que venía de ganar 4-0. Y el Burgos es un equipo “jodido”".