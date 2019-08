Tres niños y dos adulto se quedan más de dos horas colgando a nueve metros por el fallo de una atracción

Cinco personas, tres niños y dos adultos, se quedaron colgando durante doras horas a más de nueve metros de altura al quedarse colgada la atracción en la que se habían montado en un parque de atracciones situado en Suffolk, una localidad situada en Inglaterra. Estas cinco personas tuvieron que ser rescatados de una especie de torre denominada "Eliminator". Los hechos tuvieron lugar a estos de las seis de la tarde.



Los feriantes tuvieron que trabajar durante 40 minutos para que la atracción fuera restaurada por lo que decidieron llamar al servicio de emergencias para que rescataran a las víctimas. El suceso provocó una gran conmoción en la zona y entre quienes habían asistido al parque.





#S16P3 mobilised with both pumps from @LowestoftSouth to 5 people trapped on fairground ride at Nicholas Everitt Park, Oulton Broad. Three 9m ladders and working at height gear in use. @SuffolkFire pic.twitter.com/SoP0uuHCKl