Todo lo que se sabe hasta el momento de la desaparición de Blanca Fernández Ochoa

La Policía Nacional ha informado este sábado de la desaparición de la exesquiadora olímpica Blanca Fernández Ochoa, de 56 años, que fue vista por última vez el pasado día 23 en la localidad madrileña de Aravaca. Según un mensaje de la Policía en la red social Twitter, la deportista viajaba en un coche de la marca Mercedes, clase A, de color negro, con matrícula 0213CKD, que lleva una camiseta con la bandera de Canadá en el asiento del conductor.



El vehículo ha sido hallado esta mañana en un aparcamiento para senderistas del municipio de la sierra madrileña de Cercedilla, donde ella solía ir a caminar y por donde grupos de familiares y vecinos están haciendo batidas espontáneas.





??MÁXIMA DIFUSIÓN. Blanca Fernández Ochoa ha desaparecido en Aravaca #Madrid. Vista por última vez el 23/08/19, viaja en Mercedes clase A de color negro, 0213CKD. El coche lleva una camiseta con la bandera de Canadá en asiento conductor. Si tienes información: ??608367251 /091 pic.twitter.com/TyvwnXRV8N — Policía Nacional (@policia) August 31, 2019

La familia maneja como "única hipótesis" un accidente

Los hijos de Blanca Fernández Ochoa señalan que podría haber viajado a Asturias

Medio centenar de efectivosen la sierra madrileña que ella conoce tan bien, bajo la hipótesis policial de una desaparición voluntaria y no forzada ya que. Lo han dicho los encargados del operativo de la Policía Nacional, Pedro Herranz y Juan José Bernal, en el aparcamiento de Las Dehesas (Cercedilla) donde se encontró el coche de la exesquiadora este domingo y donde se han instalado unas carpas en las que esperan familiares y amigos de Blanca, desaparecida desde hace días.Adrian Federighi, cuñado de Blanca Fernández Ochoa,en los últimos días y "no hay nada raro para sospechar nada", por lo que manejan como "única hipótesis" que puede haber sufrido un accidente. En el lugar donde la Policía y organismos de emergencias buscan a la deportista, Federighi ha dicho a los periodistas que "no es verdad que tuviera un mal momento" y, pero que ahora estaba en buen momento, con los hijos volcados con ella".Después de que la Policía Científica haya examinado el cocheha dicho Federighi, quien ha comentado que algunos excursionistas han comentado que anteayer o ayer no estaba el coche donde lo han encontrado este domingo.También ha dicho el cuñado que Blanca salió de casa el pasado día 24, sábado, después de decir a su familia queY ha agregado que ella no llevó el móvil, como ha hecho en otras ocasiones, porque es "esquiva a él y a la gente", y que es "habitual que salga sola". "Si le ha pasado algo es un accidente", ha dicho el familiar.Según recogen varios medios de comunicación de Madrid los hijos de Fernández Ochoa aseguraron a los agentes ante los que interpusieron la denuncia que lo último que les había contado su madre era que quería hacer senderismo y que estaba buscando casas rurales en el norte, en zonas como Asturias o el País Vaco . Lo que no ha trascendido es si realmente consiguió finalmente organizar el viaje.