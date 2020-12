La Audiencia dice que no llevar mascarilla es “egoísta” pero no delito

Todo ocurrió el pasado mes de octubre, cuando el presidente de la comunidad del edifico número 2 de la calle Benjamín Ortiz se quejó a la Policía Local de la presencia de una persona que dormía sobre unos cartones y que dificultaba la entrada en el garaje. Cuando los agentes llegaron, se dirigieron al acusado, quien no cooperó con ellos en momento alguno, señalando que no se identificó y que no se puso la mascarilla a pesar de sus reiterados requerimientos. Según los agentes, “tiraba las mascarillas al suelo y solo decía que no, y que no quería abandonar el lugar”, por lo que procedieron a su detención ofreciendo resistencia activa a entrar en el coche policial, aunque no forcejeó en momento alguno con ellos.

Por estos hechos, el Juzgado de lo penal número 4 de Oviedo condenó a I. T. a tres meses de cárcel. Dicho sea de paso, el acusado no acudió al juicio pese a haber sido notificado. La magistrada de la Audiencia, sin embargo, entiende que “la calificación de los hechos efectuada en la sentencia de instancia no es adecuada”. Y es que la “negativa a identificarse, así como a colocarse la mascarilla, es evidente que no puede constituir el delito de desobediencia grave por el que fue condenado, sino que debe calificarse como desobediencia leve”, “sin perjuicio de que estos hechos puedan ser sancionados en vía administrativa, habida cuenta de la obligación de las personas de más de 6 años de edad del uso de mascarilla en todo momento, cuando se encuentren en la vía pública y espacios al aire libre, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por covid-19”.

Y añade la magistrada: “La conducta del acusado, no identificándose correctamente y no colocándose la mascarilla a pesar de los requerimientos practicados, justifica sobradamente la inicial actuación policial; se puede pensar que se trata de una conducta egoísta e insolidaria con sus semejantes por no hacer uso de un sistema de protección no solo para él, sino especialmente para terceras personas que puedan verse infectadas por su acción, pero en ningún caso el incumplimiento de la referida normativa puede llevar, en este caso dadas las circunstancias antes relatadas, a que se le imponga una pena privativa de libertad por infringir la normativa administrativa”.

Vázquez añade en el fallo que la primera condena no establece si la resistencia del acusado fue pasiva (como así parece), o activa, en cuyo caso sí que podría ser imputado por resistencia grave: “No se desprende de lo recogido la existencia de una resistencia activa que llevase consigo un forcejeo, acometimiento o actitud violenta con respecto a los agentes, estos no aparecen lesionados”. Por tanto, “no nos encontramos ante un supuesto de desobediencia grave, es evidente que tales hechos no deben ser objeto de sanción penal; se trata de un ilícito administrativo”.