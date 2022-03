Los hermanos Daniel y Camilo Paterna, líderes en España de Generación Zoe, viajaron en fechas navideñas a Argentina para promocionar la compañía denunciada por estafa piramidal. Tal y como se puede ver y escuchar en un vídeo al que ha tenido acceso este diario, ante un auditorio repleto de gente y micrófono en mano, los empresarios eldenses animaron a todo el mundo a sumarse a la compañía creada y dirigida, hasta que la cerró la pasada semana, por el prófugo Leonardo Cositorto.

"Zoe es enorme, es enorme. No somos capaces de ver lo grande que es. ¿Quién no pertenece a la compañía todavía?", preguntaba Daniel Paterna, presidente de la firma en España y Europa.

"¿Y a qué esperáis, a qué esperáis? ¿Dónde está el panfleto que lo firmen ya? ¡Vamos! ¿A qué estáis esperando?", replicaba Camilo Paterna, director general de la oficina de Zoe en Elda, sede nacional de la compañía en España, al ver unas pocas manos en alto.

Acto seguido, tomaba la palabra de nuevo su hermano Daniel: "Digo yo, digo yo: ¿dónde está la mentira? Está afuera, sí (contesta a un hombre del público)... ¿Cuántas veces dicen que Zoe es mentira? Clubes de fútbol, casas de cambio en creación en toda Argentina, un banco, Zoe Payment... ¡Guau! ¡Guau!".

Paterna proseguía enumerando supuestas unidades de negocio de Zoe que a día de hoy ya no existen: "Zoe Burger, Zoe Natural, que la he conocido hoy, 65 sucursales en el mundo... ¡Os prometo que en España vais a tener 40!". Unas palabras que recibieron el aplauso de un público entregado. "¡Creédme! Y por último, vuelvo a insistir en el agradecimiento a todos, sobre todo a este gran equipazo de líderes... Maxi (en alusión a Maximiliano Javier Batista, mano derecha de Cositorto, vicepresidente en la extinta Zoe, también con una orden de captura internacional de la Interpol y que supuestamente estaría en Barcelona) a quien hemos conocido también estos días, Roco, toda la familia de Zoe... ¿Verdad que sentíamos que nos conocíamos? ¡Qué bonito es esto! Familia, no esperéis, sumaros a Zoe, sumaros, no perdáis el tiempo: educación, al mismo tiempo estamos desarrollando nuestras vidas personales, profesionales y financieras. ¡Tremendo!".

Luego llegaron los elogios hacia Leonardo Cositorto, allí presente y quien levantaba los pulgares con gesto de aprobación.

Tras la ovación de rigor, era turno de Camilo Paterna, quien se sinceró ante el público argentino: "Yo también estuve metido en las drogas. Bueno, yo... Mi madre y mi padre, con 9 años me consienten que me deje el colegio, que lo deje todo; me hago padre de mi hermano pequeño y desde los 9 años pues me dan una cosa encima de mi espalda para que yo la lleve, que no era mía pero la tuve que llevar. No estudio, no me preparo, en la calle... La verdad es que eso es lo que me ha hecho fuerte, es lo que me ha llevado a proteger a mi hermano toda la vida".

Luego confiesa que "en principio cuando Leo le propuso a mi hermano esto yo, la verdad, pues no me lo creía, como a muchos os habrá pasado, pero lo que sí os puedo decir es que me costó seis meses interiorizarlo, pero bueno, ahora que lo llevo dentro, ¡es que lo voy a publicar por todo mi mundo, señores! ¡Por todo el mundo, porque sí que es verdad! Sí, lo es, lo es. Con el corazón se llega a todo el mundo. Claro que salva vidas Zoe, ¡claro que las salva!".

Tras los vítores, Paterna añade, para concluir su discurso, que "yo he visto a gente en España traer sus últimos dólares, bueno, euros, decir 'estoy arruinado, me queda esto'" y después "ver sus caras, llorando, decir 'gracias, me habéis salvado la vida'".

Aquí podemos ver el vídeo que ha publicado hace unas horas Manuel Ventura, que afirma que como clientes de Zoe en Elda, él y su familia han perdido más de 76.000 euros:

Los hermanos Paterna fueron puestos en libertad el domingo tras haber sido detenidos el pasado viernes, día en que la Policía Nacional registró sus domicilios y la oficina de Elda, donde se intervino numerosa documentación.

La jueza que instruye el caso en Elda ha declarado el secreto de sumario a la espera de que la Policía termine un atestado policial complejo ante la gran cantidad de víctimas a las que debe tomar declaración.

Con las de los hermanos Paterna y una trabajadora que haría las labores de tesorera en la oficina de Elda ascienden a más de veinte los arrestos de dirigentes de Zoe entre España, Argentina y Paraguay, mientras que su máximo responsable sigue huido de la Justicia y promocionando una nueva plataforma, Sunrise Coach, con el mismo funcionamiento piramidal pero esta vez 100% virtual, ya que todas las oficinas de la firma han sido intervenidas judicialmente.

Con una orden de embargo contra sus bienes declarada este lunes por la Inspección General de Justicia de Argentina, Cositorto apareció anoche visiblemente nervioso, pidiendo con mayor vehemencia que nunca a sus "líderes" que atraigan a nuevos miembros a la red, ofreciendo para ello mejores rendimientos que en Zoe, a cuyos clientes dejó de pagar sin más y sin poder retirar los fondos que invirtieron.

El prófugo publicitó dos direcciones de blockchain, una de la red Tron y otra de Bitcoin, seguramente sin saber que este tipo de billeteras electrónicas son anónimas pero sus movimientos y saldos son públicos.

En la primera de ellas constaban anoche 101 dólares, pero esta mañana ya había 5.106, mientras que en la segunda únicamente 8 dólares.