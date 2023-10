La unidad central de delitos informáticos de los Mossos d'Esquadra investigan desde este miércoles el grupo de Whatsapp 'Niños toda España', según ha podido saber El Periódico de Cataluña, de Prensa Ibérica. La policía catalana abrió las pesquisas después de recibir diversos avisos de ciudadanos alertando del contenido porno y de proclamas de odio de este chat que se ha viralizado entre menores de 12 años en Barcelona, que han sido incluidos en este chat por desconocidos.

Los Mossos recomiendan salir del grupo y no interactuar en él. Asimismo, la policía también insta a las familias a denunciar los hechos y a conservar material para poder analizarlo, ya que es posible que algunos de los contenidos que se comparten en él sean constitutivos de delito.

En este grupo se han compartido imágenes porno –una con un cadáver- y de maltrato animal, en la que se ve una mano asfixiando a una gallina. También aparecen comentarios racistas como "putos moros" o proclamas de "Viva Franco", mensajes homófobos del estilo "tienes cara de homosexual" o "el siguiente comentario es gay", peticiones de sexo, insultos y referencis a la venta de marihuana.

Los menores, muchos de ellos de primero de la ESO, afirman que han sido añadidos por desconocidos. Algunos institutos que han detectado lo que estaba ocurriendo han tratado el tema en clase y han alertado a las familias para que hablen con sus hijos y vigilen este contenido durante los próximos días.

Algunos de los niños y niñas que han sido agregados a este chat explican que en el grupo hay más de 200 miembros. "Yo saludé, y cuando empezaron las clases dejé el móvil", cuenta Joan, un niño de 12 años. Cuando lo volvió a encender, había 3.000 mensajes. Entre ellos, imágenes pornográficas, degradantes, de maltrato animal, de corte racista y homófobo. "Son cosas muy bestias, y al poco rato me fui del grupo, a mí esto no me gusta", explica a este diario.

Algunos institutos ya han enviado mensajes a las familias. "Nos han avisado que muchos de vuestros hijos fueron incluidos en un grupo de whatsapp que se llamaba 'NIÑOS TODA ESPAÑA' con contenido que parece poco adecuado: incitación al odio, contenido violento, sexual....", avisa uno de estos mensajes a los que ha tenido acceso El Periódico de Cataluña, de Prensa Ibérica.

Además de salir del grupo, otra opción que permite Whatsapp a través de la configuración de privadidad es impedir que te añadan a un grupo sin permiso.