Los lazos sociales generados entre los chimpancés de un mismo grupo los llevan a cooperar en las contiendas contra otros grupos que comprometan su bienestar. Según un nuevo estudio realizado en conjunto entre científicos del Instituto Max PIanck de Antropología Evolutiva y la Universidad de Harvard, el compromiso con los compañeros abarca incluso a integrantes con los cuales no tienen una relación directa. Los primates enfrentan peleas que ponen en riesgo su integridad y hasta su propia vida.

Todo indica que el carácter cooperativo que muestran los seres humanos de una comunidad cuando es imprescindible defender su territorio de invasores o agresores tiene un origen evolutivo. El mismo puede observarse en uno de nuestros parientes vivos más cercanos: el chimpancé.

Este primate compartió un ancestro en común con el ser humano que vivió hace aproximadamente entre 4,5 y 6 millones de años. Según un comunicado, los chimpancés se unen sin demasiados reparos cuanto es imprescindible defender a su grupo de pertenencia de agresiones externas.

De acuerdo a Liran Samuni, autora principal del estudio, “luego de analizar casi 500 batallas vocales y físicas en los últimos 25 años hemos podido constatar la fuerza de los lazos sociales entre los chimpancés. Algunos de los enfrentamientos terminan con heridas graves o la muerte de determinados integrantes”, indicó.

Causas para sumarse a la contienda

La investigación se enmarca en el Proyecto Taï Chimpanzee, en el cual los investigadores observaron tres comunidades de chimpancés en el Parque Nacional Taï en Côte d’Ivoire. El propósito fue documentar las relaciones sociales, el uso del territorio y los encuentros entre grupos, entre otras cuestiones.

En base a los trabajos realizados, los especialistas creen que la competencia fuera del grupo aumenta la cohesión hacia el interior de cada colectivo. Incluso, los científicos sostienen que la neurohormona oxitocina sería un factor clave de la baja probabilidad de deserción en la batalla. Los chimpancés están dispuestos a todo a la hora de defender a sus compañeros.

En los resultados de la investigación, publicados en la revista Nature Communications, se indican algunos de los hallazgos concretados por los investigadores a lo largo del extenso estudio. Por ejemplo, tanto hombres como mujeres participan de las batallas y tienen un rol activo en las mismas.

Al mismo tiempo, determinados factores influyen al momento de sumarse a las contiendas. Por ejemplo, los chimpancés se integran a las peleas si observan parientes de su rama materna o compañeros cercanos en las mismas, porque sienten que podrán ser contenidos al momento de sufrir una agresión.

Sin embargo, también sienten necesidad de colaborar en las contiendas cuando advierten que integrantes de su grupo con los que mantienen una relación más lejana o distante ya están cooperando.

Cohesión social

A pesar de esto, las peleas también tienen su costado negativo: los científicos verificaron que disminuyen la reproducción de los chimpancés y reducen el territorio disponible para cada grupo.

En definitiva, estos datos muestran que el vínculo entre relaciones sociales fuertes y duraderas y los actos colectivos en defensa de los grupos, aunque incluso presenten aspectos perjudiciales, no es exclusivamente humano.

Los especialistas creen además que el estudio de esta clase de cooperación puede arrojar luz sobre las causas profundas de la cohesión intergrupal y los lazos sociales, brindando herramientas que potencien la capacidad del ser humano para trabajar en conjunto y a gran escala.

Referencia

Group-level cooperation in chimpanzees is shaped by strong social ties. Liran Samuni, Catherine Crockford and Roman Wittig. Nature Communications (2021).DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-020-20709-9

Foto:

Los chimpancés se unen a sus socios más cercanos, miembros de su grupo de pertenencia y amigos, para luchar contra rivales. Crédito: Liran Samuni, Tai Chimpanzee Project.

Video: Tai Chimpanzee Project.