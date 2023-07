La creencia de que hay naves extraterrestres merodeando sobre la Tierra lleva 75 años presente en la cultura humana, con historias recicladas, contadas muchas veces por los mismos protagonistas, que no aportan ninguna evidencia, aunque algo está cambiando.

Eclipsadas por las teorías de conspiración que rodean a COVID, las historias de objetos voladores no identificados (OVNI) siguen siendo populares. Hasta el punto de que, con más de 75 años de retrospectiva, descubrimos que muchas veces se reciclan las mismas historias y, a veces, los mismos protagonistas.

Y algunos de estos protagonistas llegan a admitir que simplemente lo inventaron por “diversión”. Es por ejemplo el caso del autor del pseudodocumental de la autopsia de un extraterrestre, emitido en 1995 por Fox Televisión: declaró dos décadas después, en 2017, que lamentaba este engaño pero que "era una broma, un poco de diversión”.

Nada de ciencia

La película en blanco y negro de 17 minutos, que supuestamente mostraba a médicos militares examinando a un humanoide de piel gris "parecido" a un extraterrestre, fue tan popular que Fox la repitió dos veces ese mismo año, incluyendo "imágenes adicionales " del restos del platillo que supuestamente se estrelló cerca de Roswell, Nuevo México.

Pero incluso los consumidores ávidos de historias de ovnis parecen estar de acuerdo en que muchas de esas historias, no solo esta, no deben tomarse en serio, escribe el autor Keith Kloor en la última edición de Scientific American. Cita al astrofísico Adam Frank, de la Universidad de Rochester, para quien “a todos nos gusta hablar de extraterrestres”, aunque “no tenga nada que ver con la ciencia”.

Intervalos regulares

Esto es quizás lo que explica que, a intervalos regulares durante 75 años, la creencia en un platillo volador estrellado cerca de Roswell se remonta al 14 de junio de 1947, la historia de una nave de este tipo resurge.

Se dice que es "estudiado" en secreto por el ejército estadounidense, y cada vez que un nuevo "denunciante" u oscuro " experto del Pentágono" afirma haber presenciado algo.

El último, en junio, se presentó como un exempleado, recién jubilado, de la comunidad de inteligencia estadounidense, afirmando que Estados Unidos habría recuperado una nave extraterrestre.

¿Nuevas revelaciones?

Cada vez, las nuevas "revelaciones" no contienen ninguna prueba tangible, lo que no impide que los entusiastas comentaristas diseccionen las fotos borrosas y los testimonios, por vagos que sean.

El año pasado, una encuesta realizada con motivo del 75 aniversario del "incidente de Roswell" concluyó que un tercio de los estadounidenses pensaba que "podrían haber sido" extraterrestres.

La necesidad de creer está firmemente arraigada en nosotros, escribe el autor Marc Fitch en un libro llamado Paranormal Nation: Why America Needs Ghosts, UFOs, and Bigfoot. Ya se trate de fantasmas, Bigfoot o Loch Ness, las creencias se transmiten de una generación a la siguiente.

Algo más creíble

Pero puede haber algo diferente acerca de la creencia en los visitantes de otro planeta, señaló una investigación publicada en 2006: a diferencia de Bigfoot, se basa en la ciencia ficción, incluso en la ciencia misma, incluso, ya que los avances en astronomía y biología han hecho creíble en las últimas décadas que la aparición de la vida puede ser un fenómeno cósmico generalizado.

Pero entre las bacterias hipotéticas en las lunas de Júpiter y los visitantes que darían vueltas a nuestro alrededor y que ocasionalmente perderían una de sus naves, hay un margen. De vez en cuando, señala Keith Kloor, incluso los creyentes más acérrimos tienen que dar un gran salto de fe.

Nuevo mito

Pone como ejemplo el "nuevo mito", un rancho en Utah que se supone que es una "cruce de caminos" para los ovnis, pero también para los poltergeists, las mutilaciones de animales y las "criaturas fantasma".

El resultado fue un "reality show" en el canal History TV llamado El secreto del rancho Skinwalker, cuyo principal protagonista es un astrofísico retirado del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Esta misma persona también estuvo en el grupo de trabajo 2022 del Pentágono dedicado a "fenómenos aéreos no identificados".

Tiene, por tanto, un currículum creíble, pero eso no le impide, como otros “influencers” en este campo, conformarse continuamente con “evidencias” dudosas o no comprobables. Por cierto, había sido un invitado frecuente en otra serie pseudo-documental llamada Ancient Aliens .

“No se dejen engañar”, denunció sobre estos influencers, en 2021, el autor Mick West, conocido por sus esfuerzos por “desacreditar” sus historias. A menos, por supuesto, que quieras que te engañen, porque es entretenido. Como una película de autopsia alienígena.