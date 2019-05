Un cómico desvela lo que le dijo Fran Pasapalabra antes de abandonar el programa

El paso de Fran González, el crack asturiano del rosco, por el programa Pasapalabra, no pasó desapercibido para nada. Para el que menos (evidentemente) fue para el asturiano. Logró batir todos los récords del programa. Fue el que más segundos acumuló de todos los que pasaron por el formato, el que más dinero consiguió y hasta el que más tiempo permaneció en antena. Pero no sólo le querían por eso los responsables del formato de Telecinco. También fue el que más audiencia logró consiguiendo incluso en varias ocasiones ser el minuto de oro de toda la jornada, el que más gente congregó frente a la televisión.

Y es que González supo ganarse al público por dos cosas. La primera por sus conocimientos. González derrochó sabiduría en todos los programas en los que participó. El mismo contó en más de una ocasión su secreto: haber visto durante años Pasapalabra y haber tomado notas de todo lo que iba viendo y saliendo en el formato de la principal cadena de Mediaset. "Si no podía verlo lo grababa", confesó el asturiano en una entrevista con este periódico. Pero no sólo ganó a la gente por eso. También jugó a su favor ser una persona muy familiar y muy humilde. Eso conquistó a los espectadores y a los famosos que vivían el programa desde dentro.

Uno de los invitados en uno de los cientos de programas, el cómico J. J. Vaquero (habitual de formatos como El Hormiguero y muy conocido en el mundo de la televisión), fue uno de los que compartió varias jornadas con Fran. Y contó una anécdota en su Twitter que pasó muy desapercibida para los seguidores del asturiano. "Estuve tres días con Fran en Pasapalabra, hoy me entero que ha ganado el bote. Recuerdo que al acabar el último día Fran me dijo, "gracias, me has ayudado mucho", cosa que no habla muy bien de mí porque yo iba en el otro equipo", afirmó el cómico en un tuit más que aplaudido.

Pero de lo que casi nadie se acuerda es que Fran pasó varias veces por Pasapalabra. De hecho meses después de empezar su aventura tuvo que abandonarla de forma voluntaria por cuestiones "familiares". Hubo varias semanas en las que otra concursante (la cordobesa Aurora) estuvo a punto de quitarle el bote a Fran pero el asturiano logró llegar para conquistarlo. En este enlace te contamos lo primero que se compró Fran con el sueldo.