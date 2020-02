Can Yaman en su peor momento: "Eres mi peor pesadilla"

Si algo tenían claro las seguidoras de Can Yaman es que Erkenci Kus no se iba a acabar el paso de su ídolo por la televisión en abierto en España. Ni mucho menos. El éxito que tuvo su novela turca (la que llegó de hecho para confirmar el éxito de este tipo de producciones que ya triunfaban con Kara Sevda), hacía presagiar que sus nuevos proyectos iban a tener un claro reflejo en Divinity, el canal de Mediaset que a lo largo de los últimos años ha emitido este tipo de producciones y que ha conseguido convertirse, gracias a ellas, en un referente en las audiencias de los canales considerados temáticos de la Televisión Digital Terrestre.

Pues las plegarias de las seguidoras han sido escuchadas y Divinity ha estrenado con gran éxito Inadina Ask, el culebrón que ahora mismo conquista las tardes del canal de Mediaset y que ha hecho que Can Yaman vuelva a pisar España para la alegría de sus seguidoras (casi todas son mujeres).

Pero donde no lo parece estar pasando del todo bien Yaman es la ficción. De hecho es su personaje el que no está en su mejor momento. "Eres mi mayor pesadilla", le llegó a decir una de las mujeres con las que supuestamente comparte una relación.

Lo que parece claro es que los culebrones turcos han llegado para quedarse en la televisión española. Y el público es más que fiel. Y eso que en las televisiones en España no se lo ponen fácil. No en vano en los últimos meses varias espectadoras se han quejado de que Divinity abusa de las reposiciones y de que en no pocas ocasiones lleva a cabo una técnica poco "legal" para con este tipo de series: se recortan los capítulos para que duren menos y así puedan emitirlos durante más días.

Pero no es la única queja. De hecho la primera vez que se manifestaron las fans de Can Yaman en redes sociales fue cuando la serie de su ídolo cambió de hora. La franja horaria de después de comer (a eso de las cuatro de la tarde) es la preferida por las cadenas para este tipo de productos. Por eso en cuanto ganan audiencia las mueven a otra franja para que los espectadores se enganchen a otras producciones y así consigan ampliar la audiencia de todas. De hecho algunas de estas series han tenido una buena promoción en horario de Sálvame en Telecinco o incluso de Todo es Mentira en Cuatro.