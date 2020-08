La última foto de Can Yaman despierta los rumores sobre su inminente boda

Lo ha vuelto a hacer. Can Yaman ha sorprendido una vez más a sus seguidores. Nuevamente lo ha hecho como una imagen en redes sociales con las que ha dejado a todos con la boca abierta. Y también ha hecho saltar las alarmas de otras muchas, que temen que el actor turco esté pensando en dar un paso adelante en su vida: casarse.



La imagen en cuestión fue subida por el propio actor a su cuenta de Instagram la semana pasada. En ella se le puede ver vistiendo un traje azul marino con pajarita. La indumentaria parece propia de un novio de boda, lo que no ha pasado desapercibido para sus fans.





Ante esta situación, han sido muchas las que han preguntado en su cuenta de Instagram al actor si está planeando casarse. De momento, él no ha despejado las dudas, ya que no ha dado respuesta a estas dudas.Parece ser que la imagen que ha revolucionado a su legión de fans no es más que una imagen promocional tomada del rodaje de Bay Yanlis, su última serie.En el resto de Europa son muchos los seguidores del popular actor que piden que productoras de sus países adquieran los derechos de la serie, producida por Fox Turquía. Uno de los países en los que más revuelo se ha montado ha sido Italia, donde los fans de Can Yaman se han movilizado en redes sociales para pedir que el grupo Mediaset adquiera los derechos de Bay Yanlis para emitirla en el país transalpino. Precisamente Mediaset fue el grupo que emitió en España la última serie de Can Yaman, Erkenci Kus, con la que alcanzó gran fama en el país. De hecho, ante el éxito de audiencia conseguido por la serie, el grupo mediático decidió traer a España al galán turco.. Además, la expectación por la presencia del artista otomano fue tal que fue necesaria la intervención de la Policía Nacional para que Can Yaman pudiese trasladarse de plató en plató y no ser retenido por las aglomeraciones de fans.