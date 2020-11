Es, sin lugar a dudas, uno de los cocineros más conocidos de España. Alberto Chicote, el protagonista de Pesadilla en la Cocina, ha conseguido a lo largo de los últimos años que cientos de miles de espectadores se queden pegados a la pequeña pantalla con su programa. Ha logrado buenos datos de audiencia incluso con las reposiciones de sus programas que se realizan en los canales de Televisión Digital Terrestre del grupo Atresmedia o, incluso, con las que se realizan en La Sexta.

Hace meses en la segunda cadena de Atresmedia se acababa la primera temporada de este formato. Se trataba de una temporada que había sido grabada hace meses pero que se emitió tiempo después. Las razones son varias. En primer lugar parece claro que La Sexta no quería quemar uno de los formatos que mejor le ha funcionado en datos de audiencia desde que existe la cadena. Además tenía otros proyectos con Chicote que hablaban de alimentación y que también buscaban su hueco en la parrilla.

Sin embargo las peticiones de los seguidores y el hecho de que la temporada estuviera grabada hizo que el canal finalmente acabara dando el visto bueno a la séptima temporada del programa de cocina. Pero una vez acaba la noche de los jueves que la ocupaba Chicote siguió vacía así que La Sexta optó por hacer reposiciones entre las que se situaban la que ayer se pudo ver: un programa en el que Chicote trataba de salvar el buen funcionamiento de una hamburguesería y de paso la familia que regentaba el local.

El "sobradismo" del dueño del local acabó exasperando al famoso cocinero. "No aguanto más, me voy", confesó el chef poco antes de dar un portazo en el restaurante. Lo que parecía claro es que este fue uno de los programas más duros. Lo recordaban los espectadores en redes sociales asegurando que "no se creían" que Chicote hubiera podido abandonar en medio de un servicio. De hecho era la primera vez que lo hacía.

Pero ¿Qué se sabe ahora de la octava temporada de Pesadilla en la Cocina? Pues lo cierto es que poco, no son muchos los datos que se tiene del formato y por el momento la cadena no ha querido decir, al menos no a las claras, si va a haber una nueva tanda de episodios o si con siete temporadas del programa de rescate de restaurantes en ruinas ya se ha tenido bastante.