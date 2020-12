Rara es la tarde que el programa de Telecinco Sálvame no sea trending topic en Twitter por algún momento tenso, situación descabellada, o críticas que hacen estallar a los usuarios. Sin embargo, el programa ha vuelto a ser comentado en las redes por un tema de Salud.

Omar Suáez, uno de los reporteros del programa hizo un directo con una mascarilla trasparente. El uso de este tipo de mascarilla ha generado comentarios y críticas al espacio de Telecinco por dar una imagen "negativa" de una situación tan grave como la del coronavirus. "¿Sabéis que la mascarilla de Omar Suárez no protege del #coronavirus? Ni a él ni a los demás. Un poco de seriedad, que se trata de un asunto de salud pública. Menos ir de guays y más dar BUEN ejemplo!". "No!, sr. Periodista Omar Suarez, esto no es una mascarilla, ni protege a los demás, ni le protege a usted, ni está homologada, y puede entrar los virus porque no tapa nada, encima tele5 aplaudiendo este tipo de pantallas", decían alguno de los comentarios publicados en la red social del pájaro.

Así filtran las diferentes mascarillas: la N95, la más efectiva

Si una imagen vale más que mil palabras, una visualización gráfica de cómo funcionan las mascarillas podría mostrar (una vez más) por qué su uso es fundamental para frenar los contagios de covid-19. Un nuevo estudio publicado por el American Institute Of Physics pone a prueba la capacidad de filtrado de diferentes tipos de mascarillas. Desde las más comunes (las quirúrgicas desechables) hasta las más sofisticadas (las N95), pasando por las cada vez más populares pantallas protectoras y los tapabocas con válvulas de exhalación. ¿La conclusión? Que la clave está en apostar por las mascarillas que más y mejor filtran. Y en utilizarlas bien, claro.