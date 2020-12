Un colaborador de Viva la Vida, el fotoperiodista Diego Arrabal, ha asegurado hoy que lleva dos días recibiendo llamadas de personas anónimas. Asegura que puede ser por el despiste de José Antonio Avilés, que creó un grupo con 250 famosos a los que quería felicitar la Navidad. "Eso es muy peligroso porque se da el número de mucha gente", afirmó Emma García, la presentadora del programa.

La Nochebuena no ha sido la mejor fiesta este año. Los familiares que están lejos, los que faltaron a la mesa por las restricciones impuestas para evitar la propagación del coronavirus y la ausencia de grandes fastos ha hecho que muchos pasen estos días como buenamente pueden. Entre ellos, como no podía ser menos, los colaboradores de televisión. José Antonio Avilés, el exconcursante de Supervivientes que fue uno de los más polémicos que pasó por la isla, confesó hoy en directo en el programa en el que colabora (Viva la Vida de Telecinco) cómo había sido la Nochebuena que pasó en su casa con su madre, su padre y una tía. "Fue horrible, me tiré llorando sin parar desde las nueve de la noche hasta las dos de la madrugada", aseguró haciendo hincapié en que recordaba Navidades mejores.

El programa de Emma García en el fin de semana de Telecinco, Viva la Vida, da para mucho. Tiene hasta sección de cocina. Precisamente en este momento en el que los colaboradores del programa se ponen el delantal hoy el chef hizo una receta que dejó a la presentadora con la boca abierta. "Me has dejado babeando", le dijo al cocinero en un comentario que no pasó desapercibido en redes sociales.

Pero además mucho se habla estos días en todos los programas de Telecinco (y también en alguna que otra revista del corazón) de la entrevista en la que Kiko Rivera hablaba de su madre y de la gran cantidad de dinero que le debía de la herencia de su padre. En Viva la Vida Emma García también trató este tema el fin de semana.

En un momento determinado del programa cuando la presentadora estaba a punto de dar paso a un vídeo en el que se hablaba de las quejas de Rivera por cómo se estaba tratando el tema García hizo una reflexión que fue más que aplaudida por el público en general. “Si no hubiera querido que se hablara de esto en todos los programas era tan fácil como que no hubiera hablado, el debate lo empezó él”, sentenció la presentadora en una contestación que fue muy aplaudida en redes sociales y que muestra una de las teorías más extendidas en el mundo del corazón: que la polémica entre Rivera, su madre (y hasta su hermana) es algo artificial inventado entre la familia para conseguir sacar un rédito económico a base de noticias, entrevistas y exclusivas que se van a ir sucediendo a lo largo de las próximas semanas en las revistas y las cadenas de televisión.

Viva la Vida ha conseguido convertirse en los últimos años en el absoluto referente del cotilleo del fin de semana. Y no sólo por el cambio de presentadoras (de María Teresa Campos a Toñi Moreno pasando por Emma García) también por su cambio de director y de temática. De hecho muchos aseguran que prácticamente Viva la Vida se ha convertido en un sustituto de Sálvame el fin de semana. No hay que olvidar que hace años Telecinco aún programaba alguna que otra película para los fines de semana por la tarde y que desde hace tiempo ha decidido que ya sólo sea el corazón el que rellene las tardes del fin de semana. Con, todo sea dicho de paso, unos importantes registros de audiencia.

Pero ¿hasta dónde va a llegar la paciencia de Isabel Pantoja con la cadena? Muchos aseguran que la tonadillera estaría ya rozando su nivel de aguante. No hay que olvidar que en los últimos meses muchos de los programas de la cadena han vivido casi única y exclusivamente de poner a parir a la Pantoja y de entrevistar a sus más cercanos. Pero no todo es malo. También es cierto que la tonadillera habría recibido una millonaria cantidad de dinero por dejarse contratar por la cadena.