Jorge Javier Vázquez no ha empezado con buen pie su andadura en 'Mujeres y hombres y viceversa'. El presentador de 'Sálvame' se ha estrenado este viernes en el dating show como el primer tronista gay de su historia, un debut que ha estado marcado por la polémica. Alberto, su primer pretendiente, se ha echado para atrás y ha decidido que no quiere conquistarle.

"Me da un poco de apuro estar aquí. Me siento el señor mayor", reconocía Jorge Javier al sentarse por primera vez en el trono del espacio de Cuatro. "Estos días me he preguntado si he hecho bien o mal, he pedido la opinión de amigos y compañeros", explicaba antes de justificar su fichaje: "En esta época en la que estamos es muy complicado conocer a alguien. Tengo aplicaciones. ¿Qué diferencia hay entre quedar con uno de Tinder u otro que salga por la tele?".

Minutos después, Alberto ha entrado en plató y ha sorprendido con un inesperado anuncio: "Agradezco esta oportunidad. Pensaba que iba a estar al 100% y quería dejar una cosa que tenía fuera. No quiero hacerte perder el tiempo". "Fíjate, qué buena persona", ha respondido Jorge Javier con su habitual ironía.

"Quiero luchar por lo que tengo fuera y prefiero ceder mi plaza a otra persona", ha explicado Alberto. Sin dar crédito a lo que estaba pasando, Jesús Vázquez le ha echado la bronca: "Podías haberlo dicho y nos hubiéramos ahorrado esto". "¿Pero esto va a ser así siempre?", ha preguntado Jorge Javier.

El presentador del programa de citas se ha puesto serio y le ha echado de plató: "Si tú venías a decir esto y tener tu minuto de programa, podrías haberlo dicho antes de empezar. Te lo digo muy en serio. No me cabreo casi nunca, pero me parece una tomadura de pelo y una falta de respeto, tanto al programa como a Jorge. Si no te importa, te voy a pedir que salgas de plató. Muchas gracias por hacernos perder el tiempo".