Los reproches de Jorge Javier Vázquez a Isabel Díaz Ayuso son una constante últimamente. El presentador no duda en lanzar discursos contra ella y contra la gestión de su partido cada vez que lo considera necesario, ya sea desde 'Sálvame' o, como en esta ocasión, desde su blog, donde ha querido dedicarla unas palabras.

"Hay debates que cada vez me interesan menos. Por ejemplo, el que se genera sobre Isabel Díaz Ayuso. Se acabó el debate, porque va a arrasar por mayoría absoluta en las próximas elecciones, así que lo único que me queda es aguantarme", arranca su artículo el catalán. "Ha convertido Madrid en el reducto más beligerante contra el Gobierno de Sánchez y los ciudadanos le han comprado el discurso. Ya no hay nada que hacer", asegura Vázquez en un tono desalentador.

"En cuanto los argumentos le flaquean - o sea, siempre-, Ayuso se saca de la manga una referencia a Venezuela, otra a ETA y una tercera al independentismo catalán", afirma el presentador mientras la tacha de populista. "Las maneras de Ayuso recuerdan mucho a las de Esperanza Aguirre, que es algo bastante desalentador, por cierto. No hay más que ver dónde han acabado la mayoría de personas que acompañaron a la presidenta durante sus años. En la sombra", termina sentenciado el también actor.