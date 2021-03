A Cristina Pedroche, como a muchas otras personas, le está pasando factura el Coronavirus y las restricciones que conlleva esta enfermedad. Depresiones y problemas de salud mental son algunas de las consecuencias de la pandemia que ya sabemos gracias a los estudios que se han estado haciendo en estos últimos meses... Hoy, nos ha sorprendido la colaboradora de televisión porque ha confesado recientemente las dificultades emocionales que está sufriendo y lo ha hecho a través de sus redes sociales.

Sin embargo, el deporte es capaz de animarla, en concreto el running, el fitness y el fútbol. Cuando Cristina Pedroche pisa un campo de fútbol su estado anímico se transforma, como hemos podido comprobar. La influencer ha compartido unas imágenes en las que baila y corre feliz sobre el césped estrenando sus nuevas zapatillas rojas.

Durante estos meses de pandemia, Cristina se ha evadido a través del deporte, con sesiones de fitness y de running que hemos podido ver a través de sus stories. Una vía de escape más necesaria que nunca y que puede ayudar a luchar contra los cada vez más acuciantes problemas de salud mental, por eso son muchos los seguidores de la colaboradora los que están al tanto de los ejercicios que lleva a cabo para coger ideas y realizarlas en su rutina diaria.

Cristina Pedroche no sólo protagoniza la Nochevieja por su vestido, también por lo que cobra. Tras su intervención este año con un vestido manta que se convirtió en mascarilla a medianoche, la colaboradora de televisión no ha dejado de recibir comentarios. Por la indumentaria -hay opiniones para todos los gustos- y por lo que cobró esa noche. Pedroche embolsó el doble que su compañero, Alberto Chicote.

Ante tanta especulación sobre su caché, Pedroche contó que ingresó 60.000 euros por las Campanadas en Antena 3.

"No lo hago por ganar o no ganar. Tengo un contrato de cadena y, si las hago o no las hago, yo gano lo mismo, que también es importante recalcar este tema", explicó la madrileña en la Sexta. Para ella, lo importante de esa noche es que la gente se lo pase bien. "A mí lo que más me llena son todas estas fotos, los Tik Tok, que la gente se lo pase bien... Yo lo hago por esto, simplemente por eso".