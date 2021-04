Emma García se declara fan incondicional de su amiga Paz Padilla. La presentadora no pudo ocultar durante el programa "Viva la vida" su profunda admiración por la humorista y cómo ha vivido esta última etapa marcada por la muerte de su marido. En una entrevista para presentar el libro de Paz, "El humor de mi vida", quedó clara la complicidad entre la humorista y la periodista. Ambas se emocionaron con el relato de Paz y mostraron su lado más humano.

"No he podido dejar de leer el libro", confesó Emma García. Lo cogió después de cenar y no lo soltó hasta terminarlo. Y cuando lo hizo le mando un mensaje a Paz que la emocionó profundamente. "Amor puro, auténtico, escrito desde las entrañas y el corazón, Paz. Eres tú en estado puro: la persona, la artista, la hija, la madre y la compañera de vida. De una preciosa vida compartida con una de las despedidas más bonitas que uno pueda imaginar... has conseguido reflejar la muerte con la dureza del momento, con la tristeza del sentimiento, con la fragancia de ese amor incondicional y con la calma en el alma, en la tuya, tras un vacío del que solo una persona generosa y valiente como tú, es capaz. Antonio fue y será un ser muy especial para haber conseguido enseñarte tanto. No lo conocí pero lo he hecho a través de ti. Y lo admiro tanto como a mi amiga del alma. ¡¡¡Gracias!!! ¡¡¡Gracias!!! ¡¡¡Gracias!!!". Con este mensaje la presentadora ha querido agradecer la sinceridad del testimonio de Paz.

Durante la entrevista ambas hablaron de la amistad que les une, de esas "que no hace falta verse mucho". La presentadora vasca le escribía cada día durante el la enfermedad del marido de Paz para mandarle fuerza y ánimos. "Es algo que no olvidaré en la vida", confesó la gaditana.