Centrado en la promoción de su nuevo disco, con el que conmemora sus 20 años en el mundo de la música, David Bustamante se ha convertido en el último rostro conocido en someterse al 'tercer grado' de David Broncano en 'La resistencia'. Cómodo, divertido y demostrando su gran sentido del humor, el cántabro ha protagonizado una entrevista que nos ha dejado grandes titulares y en el que, más picante que nunca, ha desvelado cómo es su vida íntima con Yana Olina, su novia desde hace casi tres años y con quien encontró de nuevo el amor tras su separación de Paula Echevarría.

Presumiendo de su nueva figura tras perder más de 20 kilos, Bustamante marcó músculos con una ajustada camiseta en color rosa pálido y unos pantalones oscuros y, de lo más sonriente, no dudó en hacer publicidad no sólo de su nuevo trabajo discográfico sino también de su propia colección de colonias, cuya venta marcha a las mil maravillas, admitiendo que vende más permufes que discos. "Cada 30 segundos se vende una colonia, mola mucho ese dato", revelaba, asegurando que "soy un perfumista que canta" y aconsejando entre risas a todos aquellos que busquen pareja que "si quieres ligar al instante, fragancias Bustamamte".

Tras cantar el primer single de su disco conmemorativo, 'Dos hombres y un destino' - que en su versión original cantó con Álex Casademunt - David tuvo un emocionado recuerdo para su amigo, fallecido trágicamente en accidente de tráfico hace poco más de un mes: "Al hacer el disco quedaron muchos planes por hacer con él, conciertos, canciones, y ojalá esto sirva de homenaje".

Y, como no podía ser de otra manera, Broncano sometió a Bustamante a la pregunta más incómoda, pidiendo que le revelase el número de relaciones sexuales que había tenido en el último mes. Entre risas y visiblemente nervioso, el artista ha hablado por primera vez de su vida íntima con Yana Olina. "Soy muy aficionado, es una cosa que la llevo al día. Pero no te puedo explicar por una sencilla razon. Mi suegro es ruso, exactamente de Siberia, y no me digas por qué, quizas por ser de San Vicente soy alergico al kalashnikov y no puedo ser muy específico", aseguraba sonrojado. Sin embargo, pensándoselo mejor, David decidía revelar que "soy una persona de diario. Los que han venido aquí me han parecido muy pocos y muy flojitos. Yo contento no, contentísimo. Hay que tener vocación y entregarse a la causa y yo me entrego, soy un soldado".

Unas picantes confesiones que demuestran que el artista está en uno de sus mejores momentos con la bailarina rusa, con quien está a punto de celebrar 3 años de amor.