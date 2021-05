Olga Moreno sigue dejando titulares durante su estancia en Honduras. El debate de ‘Supervivientes’, capitaneado por Jordi González, mostró anoche unas declaraciones de la concursante sobre uno de sus peores momentos al lado de Antonio David Flores.

En una conversación con Omar, el novio de Anabel Pantoja, Olga recordó los inicios de su relación con el exguardia civil: "Con 21 años, sé perfectamente a quién tengo al lado. Sé lo que hay y lo que no. No aguantaría unos cuernos". "Digo que no lo aguantaría, pero me pasó. Me puso los cuernos", reconoció la superviviente.

Según su relato, el propio Antonio David confesó su deslealtad: "Es verdad que fue él quien me lo comentó porque se sentía mal. Yo le perdoné". Por otro lado, volvió a centrar la atención en el documental de Rocío Carrasco: "Él no le puso los cuernos a su exmujer, como se está diciendo ahora. Eso salió en el polígrafo de Conchita".

En el plató de 'Conexión Honduras', Lydia Lozano confirmó que Olga estaba diciendo la verdad: "La infidelidad de la que habla ocurrió cuando se conocieron. Es verdad que Antonio David se lo reconoció". Sin embargo, esta no fue la única crisis de la pareja.

La periodista recordó los testimonios de varias mujeres que, el pasado año, acudieron a ‘Sálvame’ para contar que habían estado con él: "Tengo que decir públicamente que Antonio David me dijo que eso había hecho trizas su relación con Olga, que lo estaban pasando muy mal. Cuando lo pasas mal, es porque tienes dudas de tu marido".