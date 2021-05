La gestión empresarial no es una ciencia exacta. Por eso, los consejos del popular chef Alberto Chicote en su programa Pesadilla en la Cocina no siempre funcionan. Es lo que parece que está pasando en El Legado de Andrés, el establecimiento de Navalmoral de la Mata (Cáceres) al que las directrices marcadas por el televisivo cocinero no parecen haber resultado viendo las críticas que dejan sus usuarios.

El último mensaje publicado en Tripadvisor sobre este establecimiento habla a las claras de uno de los problemas ya visto durante la emisión del programa. "Tienen un mal trato hacia empleados, malas contestaciones, horas de más sin pagar e incumplimiento de nóminas. Aparte de explotar a sus camareros y 'quemarlos' laboralmente, a casi todas las personas que han trabajado ahi les deben dinero, poniendoles excusas tontas o simplemente no contestando, cuando el bar funciona perfectamente, se cachondean de ellos y encima siempre con malas palabras etc", critica agriamente un usuario que utiliza de nombre Teodoro. El texto lo firmó hace dos días.

También hay otras quejas de clientes, que critican largos tiempos de espera por los platos y mala calidad en la comida. "Se ve que algunos de los platos estaba recalentado en el microondas. "La caldereta parecía en vez de carne pellejos que se desechan del cordero, con sabor muy fuerte, literalmente no había carne", se quejó otro de los clientes.

Si bien, no todas las críticas son negativas. También hay bastantes clientes que aseguran haber salido convecidos del establecimiento. "Tanto garbanzos con setas como arroz con bogavante espectacular, una altisima calidad sin escatimar en cantidad", aplaude uno de los usuarios. "Buena relación calidad precio, comida casera, para comer un buen menú u otras cosas por encargo", celebra otro. Entre los puntos fuertes del establecimiento, los clientes destacan la comida casera, la atención del personal y la relación calidad-precio.

Pesadilla en la cocina tardó en volver. La séptima temporada de este programa culinario se grabó dos años antes de emitirse en La Sexta. De hecho antes de que comenzara la emisión de la nueva temporada ya habían sido varios fans de Chicote los que habían utilizado las redes sociales para quejarse de la ausencia de las nuevas entregas del formato que tiene una gran rentabilidad para la cadena: además de emitirse en La Sexta consigue buenos datos de audiencia en sus repeticiones en canales de la Televisión Digital Terrestre como es el caso de Mega.