Anabel Pantoja ha acudido esta tarde al plató de 'Sálvame Diario' y tenía claro desde el primer momento que iba a defender a su novio en cuanto tuviera ocasión de hablar. Así ha sido porque la colaboradora ha querido exponer cuál es su opinión acerca de la traición que cometió Omar a sus compañeros.

"Yo, sigo diciendo que las formas no eran las correctas, pero creo que mi chico no ha matado a nadie, llevaba dos meses y medio sin comer y le quitaron una recompensa. Él se tenía que haber guardado la rabia, pero le molestó mucho" han sido las primeras palabras de Anabel Pantoja.

Aunque ha reconocido que su pareja se equivocó, Anabel no cree que se arrepienta de haberlo hecho, algo que deja en mal lugar al concursante: "Él lo hizo de esa manera y se arrepiente de cómo lo hizo, vale, pero no se arrepiente de lo que hizo. Las formas y las maneras no las voy a defender, pero... A mi novio le dio un arrebato y al final le salió eso, ya ha pedido perdón".

Quizás el primer programa en el que Anabel Pantoja coincida con Rafa Mora en plató, algo que no ha pasado desapercibido después de la discusión que tuvieron la última vez por la que estuvieron suspendidos de empleo y sueldo durante una semana. El extronista ha asegurado que hay buen rollo porque ni si quiera se miran a la cara: "Si es cierto que no nos dirigimos la palabra".

"Pensaba que este chaval iba a darlo todo, yo he estado allí setenta días y sé lo que hice yo. Me lo ha puesto muy fácil" ha contestado Rafa Mora cuando le ha preguntado Carlota Corredera por qué critica con tanta dureza al novio de Anabel Pantoja.