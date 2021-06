La detención de José Luis Moreno ha abierto la veda para que rostros muy conocidos de la música y la televisión hablen de sus experiencias laborales con él. De hecho, en las últimas horas, Serafín Zubirri o Miguel Lago han denunciado públicamente que nunca cobraron el caché de sus diferentes colaboraciones en algunas de sus colaboraciones. Repasamos los famosos que han denunciado que José Luis Moreno les debe dinero.

Yolanda Ramos

Yolanda Ramos fue uno de los primeros rostros conocidos que desveló públicamente que nunca llegó a cobrar una participación en una de las producciones de José Luis Moreno. Para ser más exactos, la actriz habló de una cantidad de 25.000 pesetas de la época en la que trabajó en una de las galas de 'Noche de fiesta', algo que ocasionó que el empresario se marchase del plató: "No le acuso a usted directamente, pero yo lo he vivido. Llamaba y decía, como una inocente, 'es que no me habéis pagado'. Y me decían: '¿Qué está diciendo? ¿Tú tienes firmado algo?'. Lo mismo que me ha dicho usted".

Jose Luis Moreno detenido y Yolanda Ramos siendo TT. Este es el motivo: pic.twitter.com/BnBrb3l3kK — Mark (@Opino_deque) 29 de junio de 2021

Miguel Lago

El colaborador de 'Todo es mentira' contó este pasado martes cómo fue su experiencia en 'Esposados', producción de Moreno en la que participó, pero que tampoco llegó a cobrar: "Durante un año y medio o dos años se mandaban mails de manera constante y nunca se respondió ninguno. La sociedad que era la productora desaparece y aparece otra a la que no puedes reclamar. Y llega un momento, y es el meollo del asunto, en que mi productora decide protegerme por dos motivos: primero, porque por un importe de 1.500-1.600 euros, los gastos de denunciar son muchísimo más grandes; y segundo, no querían que su representado -que si ahora soy el último mono de la NASA, entonces todavía más- fuera el problemático, el que denunciaba, el conflictivo".

Miguel Lago habla de su experiencia trabajando con José Luis Moreno: "Nunca cobré"



🔴 Esta noche a partir de las 22:50h, @Todoesverdadtv destapará todas las claves del caso del productor https://t.co/YzDxWvynoj — Cuatro (@cuatro) 29 de junio de 2021

Lydia Lozano

Este pasado martes, Lydia Lozano también recordó en 'Sálvame' que participó en una de las producciones de Moreno, pero nunca se le fue remunerado: "No lo entiendo. Reclamé el dinero, porque ya había trabajado con él antes y no comprendía la situación. Si la gente dejase de pagar, yo no tendría mi jubilación".

Lydia Lozano reclamó públicamente que José Luis Moreno le debía dinero: "No me pagó" https://t.co/f22j0SDjbb — Telecinco (@telecincoes) 30 de junio de 2021

Serafín Zubirri

Otro de los rostros conocidos que también han denunciado que no han cobrado sus trabajos para las producciones de José Luis Moreno es Serafín Zubirri. En las últimas horas, el músico y representante de España en las ediciones de Eurovision 1992 y 2000 ha hecho público en 'Sálvame' y 'Todo es mentira' que aún no ha recibido los 1800 euros del caché que negoció para actuar en un programa de la Castilla-laMancha Televisión hace 12 años: "No es una gran cantidad y por eso no emprendí ninguna acción legal, porque me iba a dar más problemas que soluciones. En mi caso desapareció la empresa Miramon, que es la que me había contratado, y no pude ejercer ningún tipo de reclamación".

Mónica Pont

El caso de Mónica Pont es bastante distintos al resto de los casos que se han repasado en momento. La actriz sí le reclamó a José Luis Moreno los 968 euros que se le debía después de haber colaborado en una de sus producciones audiovisuales durante el 2013: "Menos de 24 horas de presentarla, la productora se puso en contacto rápidamente conmigo y me dijo que me iba a pagar, pero que no siguiese adelante con la demanda. Finalmente, cobré, pero a los dos años".

Miguel Poveda

Miguel Poveda también ha tenido mejor suerte que otros rostros conocidos en su misma situación. En el año 2017, el cantante hizo público que iba a iniciar acciones judiciales contra una de las productoras de Moreno por el impago de las actuaciones del artista en sus programas. Tan solo 24 horas después, su agencia de representación dio a conocer que ya se había abono las cantidades que se reclamaban.