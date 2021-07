La audiencia no se ha cortado y ha mostrado su enfado en redes sociales con una de las colaboradoras habituales del programa Viva la vida de Telecinco. Ana María Aldón , colaboradora y mujer de José Ortega Cano se ha venido abajo al volver a ver las imágenes en las que en el año 2012, estando embarazada de su hijo con el torero, los colaboradores del corazón hablaban de ella en términos lamentables.

"Yo estaba embarazada de mi hijo y me daban hasta taquicardias por todas las barbaridades que se decían de mí". La colaboradora ha explicado que no quería seguir viviendo y que podía haber ocurrido una desgracia: "Gracias al apoyo de mi marido y de mi familia estoy yo hoy aquí". Ante ese testimonio, el público se ha fijado en un gesto que no ha gustado nada.

Mientras Ana María narraba sus duras vivencias, Terelu miraba el móvil ignorando todo lo que se comentaba. " Terelu mirando el móvil cuando ponen imágenes de la parodia que hizo de Ana María Aldón burlándose de su embarazo. Unas disculpas no hubieran estado mal. La vida te las hará volver a vivir y seguro que entonces entenderás a Ana . Tiempo al tiempo", "Terelu se acaba de ver a sí misma burlándose de Ana María embarazada y es incapaz de pedir disculpas, aunque fueran falsas, por lo que le hubiera molestado a Ana María en su momento. En vez de eso, se esconde detrás del móvil y se calla como si nada..."

Ana Maria destrozada por las mofas d colaboradores,y Terelu, protagonista de esa mofa,más allá de pedirle disculpas, la ignora completamente, creyéndose x encima del bien y del mal, qué asco d gente!!! Hay gente con clase y clases de personas!!🤢🤢#OlgaDaMuchoAmor#VivaLaVida418 pic.twitter.com/uEX20PR58P — isabel (@belnose) 4 de julio de 2021

La inesperada salida del plato de Viva la Vida de un colaborador al desvelarse su secreto

El protagonista, Luis Rollán, se quedaba blanco cuando se enteraba de que su programa tenía una información que le afectaba a él y a su amiga, Sofía Cristo, de hecho necesitó salir del plató para hacer una llamada.

Minutos más tarde se destapaba la gran verdad: "Hace dos años me separo y tengo esa espinita clavada con la paternidad. He mirado varias veces el tema de adoptar, de acogida y vientre de alquiler... A todo esto nace mi sobrino y sale la pandemia y se intensifica este sentimiento" confesaba Luis Rollán, a lo que añadía: "Hablando con Sofía de todo esto, ella me dijo que también le encantaría, nos juntamos dos personas que nos queremos muchos y se crea un proyecto de paternidad y maternidad y es única y exclusivamente eso. Hemos estado en clínicas, tratando el tema, investigando, pero es un proceso lento e interno".

Una noticia positiva y súper especial que nos llenaba de ilusión porque se trata de un proyecto de dos personas que se quieren y se respetan por encima de todo con un mismo sentimiento y objetivo: ser padres.