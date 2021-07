Polémica en el programa Viva la Vida de Telecinco tras un hecho que la audiencia ha criticado duramente en las redes sociales. Torito, colaborador del programa que presenta Emma García apareció caracterizado como Rocío Jurado. En un momento del espacio, agarró a Alejandra Rubio, colaboradora también del programa y en la imagen se vio la ropa interior de la hija de Terelu Campos y nieta de María Teresa Campos.

Con una clara expresión de angustia por lo sucedido, Alejandra Rubio abandonó el plató entre las risas de algunas compañeros y caras serias de otros. Este hecho no ha pasado desapercibido entre la audiencia, que ha criticado duramente la actitud del colaborador. "Torito a veces es gracioso, pero esto me parece innecesario, al igual que las risas en el plató, y los que se ríen en twitter, sólo hay que ver la cara que se le queda a ella, si llega a ser otro ya estarian pidiendo cárcel, así funciona teletimo", decía un usuario.

Hace unos días veíamos a Gabriela, la hija de Edmundo Arrocet, rajar de las hijas de María Teresa Campos y lo cierto es que en cuanto escuchamos sus declaraciones sabíamos que habría un cruce de declaraciones en los platós de televisión. Ésta aseguraba que las hijas de la veterana periodista son dos parásitos que se han aprovechado de su madre para tener notoriedad en los medios y esto... ha hecho que Carmen Borrego alce su voz y le mande un mensajito.

Torito a veces es gracioso, pero esto me parece innecesario, al igual que las risas en el plató, y los que se rien en twitter, sólo hay que ver la cara que se le queda a ella, si llega a ser otro ya estarian pidiendo carcel, así funciona teletimo pic.twitter.com/93sgDfKfKg — єℓ αвυ 👭 (@ElAbu__) 30 de mayo de 2021

"No voy a contestar muchas cosas a Gabriela fundamentalmente por mi madre, hace dos años que no tenemos relación con esta familia y espero que algún día se acaba esto ya. Estoy convencida de que esto que hace ella no lo hace con el consentimiento de su padre, ni mi hermana ni yo somos unos parásitos, nos hemos dedicado toda la vida a trabajar y cuando hablamos de su familia es cuando nos ponen en un plató cosas que ella dice" ha confesado Carmen Borrego esta tarde en 'Viva la vida'.

Pero ella no ha sido la única afectada. Las bromas pueden no terminar bien, como le ha pasado a Carmen Borrego. Torito también cogía a la colaboradora en volandas y la zarandeaba por los aires, provocando que momentos después Borrego se quejara de un dolor abdominal que finalmente ha derivado en un esguince de costilla. : “No he querido decir nada a nadie, que luego dicen que voy de víctima. He tenido un pequeño problemita, un esguince en una costilla que se me ha hundido un poquito”, ha narrado la hija de María Teresa Campos.

No obstante, ha querido tranquilizar a los espectadores y compañeros: “He pasado unos días fastidiada pero estoy bien”. También quiso aclarar que se ha puesto en contacto con Torito “para decirle que no se sintiera responsable, que fue una cosa natural y divertida y tuve la mala suerte que me pasó esto. No tengo nada en contra de Quique”.

Pero las polémicas no acaban ahí. Durante su participación en el programa s ha asegurado que Carmen Borrego vivió un mal momento la pasada semana. Tanto que se llegó a querer ir de Viva la Vida. "Dijiste que estabas harta de que te humillaran", aseguró. Al parecer la escena tuvo lugar después de que Torito le provocara varias heridas a Borrego al levantarla en el aire. "Eso lo decimos todos en alguna que otra vez", afirmó la propia interesada.