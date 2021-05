Carmen Borrego ha desvelado que su madre no fue del todo feliz en los cinco años que duró era relación. Según ella Edmundo Arrocet "hacía cosas absurdas que hacían daño" y se comportaba de una manera demasiado libre para mantener una vida en pareja. La bomba la ha soltado la hija de María Teresa Campos en el programa Viva la Vida, en el que tanto ella como su sobrina, Alejandra Rubio, trabajan como colaboradoras.

Esta semana María Teresa Campos concedía una entrevista a su hija Terelu en Lecturas y en ella aclaraba que ha superado totalmente la ruptura con Edmundo Arrocet. Los colaboradores del programa de Emma García dejaron entrever que su compañera estaba dolida porque en la publicación no se había contado con ella para protagonizar ninguna instantánea. "Parece que vuestra relación no es buena", le espetaba Kiko Matamoros.

Cuando un hermano del humorista chileno comenzó a especular sobre si la veterana comunicadora está o no despechada su hija pequeña de la presentadora decidía zanjar el asunto y contra la verdad sobre la relación que mantenía con su madre. “Te voy a ser clara, yo creo que mi madre no ha sido tan feliz durante los años que duró la relación”. Carmen ha querido aclarar que eso que ha dicho es su opinión y que no actúa como portavoz de nadie: “No pensábamos que fuera a ser tan cruel con mi madre”, añade.

“Era difícil la relación con una persona tan libre porque uno puede ser libre pero si decides compartir y tener una pareja no puedes ser tan libre. Hacía cosas tan absurdas que hacía mucho daño".