La ganadora de Gran Hermano, ingresada en el hospital: este es el motivo por el que ha pasado por quirófano

Lucía Sánchez ha vuelto a demostrar la cercanía que tiene con sus seguidores. La influencer y recientemente ganadora de Gran Hermano Dúo se ha sentado ante las cámaras de su canal de Mtmad para hablar sobre un asunto muy importante para ella: su reciente paso por quirófano.

Lucía venía de una racha muy complicada de la que también habló a sus seguidores, tras sucederse varios episodios de rabietas de su hija Mía ante los que no sabía cómo actuar. Tras un viaje a Barcelona y los crecientes rumores de su reconciliación con Isaac, padre de su niña, la influencer se mantiene al margen de toda polémica y ha decidido salir por otro lado.

¿Por qué ha pasado por quirófano Lucía? Una lipoláser. Ella misma ha sido la encargada de explicarlo con detalle: "Los kilitos de más que he cogido me sientan un montón de bien, yo los quiero mucho, pero tengo un problema y es que engordo mucho de la barriga". Lucía es consciente de que es un proceso normal después de dar a luz, pero no puede evitar que esto "me genere vergüenza" a causa de las redes: Muchas veces me preguntan si estoy embarazada y me está produciendo bastante complejo.

Todo ocurrió después de acudir a la clínica para quitarse el ácido hialurónico de los labios y allí le expresó su malestar al doctor. A pesar de acudir con la idea de que no quería pasar por quirófano, el doctor le explicó esta alternativa sin necesidad de operarse: "Me ponen anestesia local en la barriga y con un láser queman la grasa. Después me tengo que dar masaje drenante y después esa grasa se expulsa por el pipí". Tras explicarlo, la influencer enseñó el resultado final, con el que quedó de lo más satisfecha.

Lejos de casa

A pesar de su viaje familiar, Lucía ha sentido que "Barcelona le ha querido echar" por los percances que sufrió en su viaje, con retirada del coche de alquiler por la grúa y un par de multas incluidas. Todos estos sucesos han demostrado a la influencer que "no estoy hecha para la gran ciudad".